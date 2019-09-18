19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasındaki gerçeği açıkladı

Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasında çıkan son kararı açıkladı. Türkiye'nin gündemine cinayet, tecavüz ve işkencelerle oturan Palu ailesi 3. kez hakim karşısına çıktı. ATV ekranlarındaki programıyla dikkat çeken Müge Anlı, 18 Eylül'deki programında Palu ailesi hakkındaki detayları açıkladı. Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin yerini göstereceğini söyledi. İşte davadaki tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 11:57
  • 1
  • 22
Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasındaki gerçeği açıkladı

Müge Anlı Palu ailesinin davasında çıkan sonucu açıkladı. Palu ailesi 3 cinayet, tecavüz ve işkence suçlarından yargılandı. 3. kez hakim karşısına çıkan Palu ailesinin avukatı iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin yerini göstereceğini söyledi.

  • 2
  • 22
Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasındaki gerçeği açıkladı

Mahkemede ifade veren Tuncer Ustael, "Meryem'in cesedi Tütünçiflik Sahili'nde bulunacak bundan eminim" dedi. Geçtiğimiz günlerde akıl sağlıkları yerinde oldukları kararı verilen Palu ailesinin davasında karar verildi.

  • 3
  • 22
Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasındaki gerçeği açıkladı

Meryem Tahnal ve kızının ölümü ile ilgili yargılanan Palu ailesi ifadeleriyle dikkat çekti. İşkence, tecavüz ve 3 cinayetin 1 numaraları ismi olarak gösterilen Tuncer Ustael, masul olduğunu belirtti.

  • 4
  • 22
Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasındaki gerçeği açıkladı

Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

  • 5
  • 22
Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasındaki gerçeği açıkladı

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Duruşma, sanıkların mahkeme salonuna getirilmesi ile başladı. Duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Tuncer Ustael, suçsuz olduğunu belirterek, "Ben suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Meryem'in cesedinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu iş açığa çıkmayacak. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.