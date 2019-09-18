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Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasındaki gerçeği açıkladı
Müge Anlı canlı yayında Palu ailesinin davasında çıkan son kararı açıkladı. Türkiye'nin gündemine cinayet, tecavüz ve işkencelerle oturan Palu ailesi 3. kez hakim karşısına çıktı. ATV ekranlarındaki programıyla dikkat çeken Müge Anlı, 18 Eylül'deki programında Palu ailesi hakkındaki detayları açıkladı. Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin yerini göstereceğini söyledi. İşte davadaki tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 11:57
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