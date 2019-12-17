Müge Anlı babası tarafından 23 yıl önce bırakılan kızları buldu! Müge Anlı stüdyosunda gözyaşları

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Neşet Özdemir ve Şengül Özdemir, 23 yıl önce terk ettikleri 2 kızının bulunmasını istedi. 23 yıl önce Özdemir çifti ettikleri kavga sonrası ayrıldı. Neşet Özdemir daha sonra Seval Hanım ile tanıştığını ve kızlarını istemediğini açıkladı. Seval Hanım'ın isteğiyle kızlarını Bartın'a bıraktıklarını söyleyen Neşet Özdemir, yıllar içinde Şengül Özdemir ile yeniden biraraya geldi. Müge Anlı Neşet Özdemir ve Şengül Özdemir'in 2 kızını da buldu.

Müge Anlı ATV ekranlarında Özdemir çiftinin kızlarını canlı yayına telefonla bağladı.

STÜDYODAKİLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞAN O ANLAR |VİDEO

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