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Müge Anlı 38 çocuğunun 28'i ölen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu annenin karşısında dona kaldı

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal, 38 çocuk doğurduğunu söyledi. Dikkatleri üzerine çeken anne Serap Çelikkunal, acılarla dolu hayat hikayesini anlattı. 28 çocuğunun vefat ettiğini ATV ekranlarında açıklayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal, eşi tarafından terk edildiğini de ekledi. Müge Anlı'ya 24 yaşındaki oğlunu aramak için çıktığını belirten Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal, hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 16:50
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Müge Anlı 38 çocuğunun 28'i ölen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu annenin karşısında dona kaldı

Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikunal katıldı. Bir dönem tiyatro da yaptığını ifade eden Çelikunal'ın hayat hikayesi herkesi şoke etti.

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Müge Anlı 38 çocuğunun 28'i ölen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu annenin karşısında dona kaldı

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, kayıp oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da söyledikleriyle şaşkınlık yarattı. Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

24 yaşındaki Ramazan Çelikunal, 20 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

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Müge Anlı 38 çocuğunun 28'i ölen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu annenin karşısında dona kaldı

OĞLUNU ARAMAK İÇİN GELDİ

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serap Çelikunal, 24 yaşında kaybolan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Çelikunal, oğlunun Bipolar hastası olduğunu ve kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyledi.

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Müge Anlı 38 çocuğunun 28'i ölen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu annenin karşısında dona kaldı

"TOPLAMDA 38 DOĞUM YAPTIM"

9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olaral çalışan 24 yaşındaki oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarda bulundu. 14 yaşında eşine kaçtığını söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

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Müge Anlı 38 çocuğunun 28'i ölen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu annenin karşısında dona kaldı

"KAYINVALİDEMLE UYUDUM"

Çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyleyen Serap Hanım, hem çocuklarıyla ilgilenip hem de tiyatro eğitimine devam ettiğini söyledi. En büyük hayalinin gazetecilik olduğunu söyleyen Serap Çelikunal, eşini tanımadığını ancak kayınvalidesinin kendisini çok istediğini söyledi. Serap Çelikunal, kaçırıldığı gece eşiyle yatmadığını kayınvalidesi ile uyuduğunu söyledi.