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Müge Anlı 38 çocuğunun 28'i ölen Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu annenin karşısında dona kaldı
Müge Anlı canlı yayınına çıkan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal, 38 çocuk doğurduğunu söyledi. Dikkatleri üzerine çeken anne Serap Çelikkunal, acılarla dolu hayat hikayesini anlattı. 28 çocuğunun vefat ettiğini ATV ekranlarında açıklayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal, eşi tarafından terk edildiğini de ekledi. Müge Anlı'ya 24 yaşındaki oğlunu aramak için çıktığını belirten Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Serap Çelikkunal, hayat hikayesiyle gözyaşlarına boğdu.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 16:50
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