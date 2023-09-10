Mor lahana turşusunu bir de böyle deneyin! Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif...

3. Turşu Kavanozunu İyi Sterilize Edin

Mor lahana turşusunu yaparken kullanacağınız kavanozun temiz ve steril olması çok önemlidir. Kavanozu kaynar suyla iyice yıkayın ve ardından kaynar suya batırarak sterilize edin. Bu sayede turşunuzun daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

4. Turşuyu Fermente Etme Süresine Dikkat Edin

Mor lahana turşusunun tam anlamıyla lezzetli olabilmesi için doğru fermente etme süresine dikkat etmek gerekmektedir. Genellikle 1 hafta ile 10 gün arasında bir süre idealdir. Ancak, fermente süresi oda sıcaklığına ve tercihinize bağlı olarak değişebilir. Fermente süresi boyunca kavanozun kapağını sık sık kontrol ederek gaz çıkışını sağlayın.

5. Turşuyu Serin ve Kuru Bir Yerde Saklayın

Mor lahana turşusunu hazırladıktan sonra, serin ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin. Böylece turşunuzun lezzeti ve kalitesi daha uzun süre korunacaktır. Ayrıca, turşuyu buzdolabında saklamanız da tavsiye edilir, çünkü bu şekilde daha uzun süre dayanabilir.