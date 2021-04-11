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M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait kalıntılar bulundu! İstanbul'un tarihine ışık tutacak!

Kabataş'ta yapılan metro kazısında, tarihi kalıntılara rastlandı. 19. yüzyılın sonlarında yapılan, Avrupa'nın ilk konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu alanda, bir de podima döşemeli mozaikler ortaya çıktı. Deniz seviyesinin 4 metre altında ise M.Ö. 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntulara rastlandı. Çalışmaların devamında ise arkeologlar, daha derinde antik liman dolgusuna ulaşmayı öngörüyor. Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Bu bulguların çıkması, burada küçük bir koyun olabileceğini, antik bir liman olabileceğini düşündürüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11.04.2021 10:42
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M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait kalıntılar bulundu! İstanbul'un tarihine ışık tutacak!

Kabataş metro istasyonu için yapılan çalışmalar sırasında, alanda arkeolojik kalıntılara rastlandı. Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Büyük bir ihtimalle derine indiğimiz zaman burada küçük bir antik liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz" dedi.

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M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait kalıntılar bulundu! İstanbul'un tarihine ışık tutacak!

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Kabataş istasyonu olacak alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir yıldır arkeolojik kazılar yapılıyor.

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M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait kalıntılar bulundu! İstanbul'un tarihine ışık tutacak!

Kazılar sırasında yüzeyin hemen 1 metre altında, kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. 19.Yüzyılın sonlarında yapılan, Avrupa'nın ilk konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu alanda, bir de podima döşemeli mozaiklere rastlandı. Deniz seviyesinin 4 metre altında ise M.Ö 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntular ortaya çıkarıldı. Çalışmaların devamında ise arkeologlar, daha derinde antik liman dolgusuna rastlamayı öngörüyor.

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M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait kalıntılar bulundu! İstanbul'un tarihine ışık tutacak!

AVRUPA'NIN İLK KONSERVE FABRİKASININ TEMEL KALINTILARINA ULAŞILDI

Bir yıldır süren Arkeolojik kazılarda nasıl kalıntılara rastladıklarını anlatan Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Burası, Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Kabataş istasyon alanı. Burada İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak gerçekleştirilen bir çalışma var.

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M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait kalıntılar bulundu! İstanbul'un tarihine ışık tutacak!

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yıl içinde İstanbul genelinde yaklaşık 250 kazı çalışması gerçekleştirmekte. Bunların bir kısmı inşaat kazıları, altyapı çalışmaları. Bir kısmı ise büyük projeler. Yani metro, Marmaray gibi projelerin kazıları. Burası da metro hattının bir istasyon alanı. Kazı çalışmalarına başlanmadan önce, kurul kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir çalışma yapılması istenildi.