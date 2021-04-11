M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait kalıntılar bulundu! İstanbul'un tarihine ışık tutacak!

Kabataş'ta yapılan metro kazısında, tarihi kalıntılara rastlandı. 19. yüzyılın sonlarında yapılan, Avrupa'nın ilk konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu alanda, bir de podima döşemeli mozaikler ortaya çıktı. Deniz seviyesinin 4 metre altında ise M.Ö. 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntulara rastlandı. Çalışmaların devamında ise arkeologlar, daha derinde antik liman dolgusuna ulaşmayı öngörüyor. Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Bu bulguların çıkması, burada küçük bir koyun olabileceğini, antik bir liman olabileceğini düşündürüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11.04.2021 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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