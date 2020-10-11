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Milyoner'de 1 milyona yürüdü! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Heyecanı gözlerinden okunan Şanlıurfalı genç yarışmacı Hikmet Karakurt gösterdiği başarılı performansıyla 1 milyona yürüdü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o anlar ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 01:47
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Milyoner'de 1 milyona yürüdü! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

Uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini heyecanlandırdı. Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt gösterdiği başarılı performansla ekran başındakilerin beğenisini kazandı. Kazandığı parayı kardeşlerinin eğitimleri için harcayacağına söz verdiğini söyleyen Karakurt sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu.

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Milyoner'de 1 milyona yürüdü! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
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Milyoner'de 1 milyona yürüdü! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
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Milyoner'de 1 milyona yürüdü! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları
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Milyoner'de 1 milyona yürüdü! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları