Milyoner'de 1 milyona yürüdü! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Heyecanı gözlerinden okunan Şanlıurfalı genç yarışmacı Hikmet Karakurt gösterdiği başarılı performansıyla 1 milyona yürüdü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o anlar ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 01:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL