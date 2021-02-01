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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Metroda şaşkına çeviren olay! Herkes dönüp dönüp ona baktı Metroda şaşkına çeviren olay! Herkes dönüp dönüp ona baktı Metroda yaşanan olay milyonları hayretler içinde bıraktı. Dünyanın dört bir yanından gelen görüntülerin arasında öyle bir metro yolcusu var ki 'hakikaten bu kadar da olmaz' dedirtti. İşte herkesi şaşırtan kareler... Giriş Tarihi: 01.02.2021 05:51 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 05:54
Metrolar birbirinden ilginç olaylara ve garip kıyafetli insanlara ev sahipliği yapabiliyor. İşte metrolarda kayda alınmış değişik fotoğraflar...
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