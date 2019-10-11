Metroda iğrenç olay! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Metroda yaşanan iğrenç olay sosyal medyayı salladı. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de metroda gerçekleşen olay herkesi şoke etti. Metroda yolculuk eden sapık bir kadının uygunsuz fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Kadının yanında oturan yolcu ise durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti. Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





