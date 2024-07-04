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Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Yaz sıcakları yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Sel ve su baskınlarına dikkat edin

Türkiye yaz sıcaklığına bir süre ara verecek. Meteorolojiden gelen haberlere göre, sıcak hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. Buna göre Marmara'da İstanbul dahil birçok kent için sağanak yağış alarmı verildi. MGM'den yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." ifadeleri kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 15:18 Güncelleme: 04.07.2024 15:28
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Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Yaz sıcakları yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Sel ve su baskınlarına dikkat edin

Yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ederken bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine bile çıktı.

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Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Yaz sıcakları yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Sel ve su baskınlarına dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

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Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Yaz sıcakları yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Sel ve su baskınlarına dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyindeki gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Yaz sıcakları yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Sel ve su baskınlarına dikkat edin

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı! Yaz sıcakları yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Sel ve su baskınlarına dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve İç Ege'nin güney kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri, (Rize ve Artvin hariç) Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.