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Haberler Galeri Meteorolojiden müjde: Çöl sıcaklarına yağış arası! 26 Temmuz Çarşamba'ya dikkat | İşte 5 günlük hava durumu

Meteorolojiden müjde: Çöl sıcaklarına yağış arası! 26 Temmuz Çarşamba'ya dikkat | İşte 5 günlük hava durumu

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye, Afrika'dan gelen çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde 50 dereceyi gören termometreler vatandaşı iyice bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sıcaklarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada sıcakların perşembe gününe kadar devam edeceği daha sonrasında ise 7 derece düşeceği belirtildi. Ancak 26 Temmuz Çarşamba gününe parantez açan uzmanlar, en sıcak gün olacağını, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 10:40
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Meteorolojiden müjde: Çöl sıcaklarına yağış arası! 26 Temmuz Çarşamba’ya dikkat | İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.

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Meteorolojiden müjde: Çöl sıcaklarına yağış arası! 26 Temmuz Çarşamba’ya dikkat | İşte 5 günlük hava durumu

Bugünden itibaren kuzey ve iç, yarından itibaren ise kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıklar kısmen düşecek. Çarşamba gününün oldukça sıcak geçeceği tahmin edilirken, perşembe günü ise hava sıcaklıklarında 7 derecelik bir düşüş olması bekleniyor.

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Meteorolojiden müjde: Çöl sıcaklarına yağış arası! 26 Temmuz Çarşamba’ya dikkat | İşte 5 günlük hava durumu

Ancak Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği kaydediliyor. Sıcak hava dalgasının etkisindeki İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde 35, gece ise 25-27 dereceyi buluyor.

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Meteorolojiden müjde: Çöl sıcaklarına yağış arası! 26 Temmuz Çarşamba’ya dikkat | İşte 5 günlük hava durumu

Sıcaklıklar Ankara'da 37, İzmir'de 41, Bursa'da 38 derece civarında seyrediyor. Antalya'da ise hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Karadeniz'de ise hissedilen sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olacağını tahmin edilirken, Ege'de 40 derece, Akdeniz'de 40-42 derece, Güneydoğu'da 40-43 derece, Doğu Anadolu'da 30-37 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

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Meteorolojiden müjde: Çöl sıcaklarına yağış arası! 26 Temmuz Çarşamba’ya dikkat | İşte 5 günlük hava durumu

BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.

MGM'den yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.