Meteorolojiden müjde: Çöl sıcaklarına yağış arası! 26 Temmuz Çarşamba'ya dikkat | İşte 5 günlük hava durumu

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye, Afrika'dan gelen çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde 50 dereceyi gören termometreler vatandaşı iyice bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sıcaklarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada sıcakların perşembe gününe kadar devam edeceği daha sonrasında ise 7 derece düşeceği belirtildi. Ancak 26 Temmuz Çarşamba gününe parantez açan uzmanlar, en sıcak gün olacağını, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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