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Haberler Galeri Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:00
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Meteoroloji’den 25 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 25 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den 25 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den 25 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı

İstanbul'da gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde şehrin birçok bölgesinde etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürdü.

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Meteoroloji’den 25 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE YAĞMUR

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı muhtemel sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.