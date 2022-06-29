Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Batı Karadeniz'in (Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı illeri ile Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri) ve Orta Karadeniz'in (Tokat, Amasya illeri ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri) iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ankara ve Yozgat'ın kuzeyi ile Sivas çevreleri) 29.06.2022 Çarşamba günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.