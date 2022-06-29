29 Haziran 2022, Çarşamba
Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ev İç Anadolu için kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 09:51
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