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Haberler Galeri Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu

Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ev İç Anadolu için kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 09:51
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Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Batı Karadeniz'in (Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı illeri ile Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri) ve Orta Karadeniz'in (Tokat, Amasya illeri ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri) iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ankara ve Yozgat'ın kuzeyi ile Sivas çevreleri) 29.06.2022 Çarşamba günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu

BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Batı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için sel tehlikesi! 29 Haziran hava durumu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı