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Mersin’de kiracının yaptığı şoke etti ev sahibi soluğu mahkemede aldı: Meğer bunlar...

İlginç olay Mersin'de yaşandı. Kiracı, kirayı ödemedi. Evi başkalarına bırakıp gitti. Mahkemeye başvuran ev sahibi ise isyan etti. Ev sahibi Nuriye Kozan, "Evimizi işgal etmişler, biz kendi sokağımızdan geçemiyoruz. Bunlar yetmiyor gibi oğluma, eşime iftira atıyorlar. Biz büyük bir buhran yaşıyoruz." dedi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:01
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Mersin’de kiracının yaptığı şoke etti ev sahibi soluğu mahkemede aldı: Meğer bunlar...

Emrullah ve Nuriye Kozan çifti, merkez Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde bulunan evlerini tanımadıkları bir kişiye kiraladı. Bir süre sonra kirayı ödemeyen şahıs kayıplara karışırken, evde başkaları oturmaya başladı.

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Mersin’de kiracının yaptığı şoke etti ev sahibi soluğu mahkemede aldı: Meğer bunlar...

Kendilerinden izinsiz evde oturan şahısların çıkmasını isteyen Kozan ailesi, zorluk çıkartanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Mersin’de kiracının yaptığı şoke etti ev sahibi soluğu mahkemede aldı: Meğer bunlar...

Başlarından geçen olayla ilgili açıklamalarda bulunan Emrullah Kozan, 4-5 ay önce ilan verdikleri internet sitesinden vatandaşın birinin kendilerine ulaştığını söyledi.

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Mersin’de kiracının yaptığı şoke etti ev sahibi soluğu mahkemede aldı: Meğer bunlar...

"BUNLAR BÖYLE BİR ŞEBEKEYMİŞ"

Telefonda konuştuktan sonra vatandaşı kiralamak istediği eve çağırdığını kaydeden Kozan, "Şahıs geldi ve ben ona 'evli misin' diye sordum. O da 'resmi olarak değilim ama dini nikahlı eşim var' dedi. Ben de 'resmi nikahınız yoksa veremem' diye söyledim. Daha sonra kendini çok acındırdı, dini nikahlı dediği kadınla telefonda beni konuşturdu ve o kadın da 'hastayım, kalacak yerimiz yok' gibi şeyler deyince vicdanen mecbur kaldım evi verdim. Sonradan öğreniyoruz ki, bunlar böyle bir şebekeymiş." dedi.

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Mersin’de kiracının yaptığı şoke etti ev sahibi soluğu mahkemede aldı: Meğer bunlar...

"KÜFÜRLER EDEREK KOVDU"

Sabah'ın haberine göre, Kozan, "Evi tuttuktan sonra 2 ay kira ödedi, sonra para vermedi. Kirayı istemek için eve gittiğimde evde kiraladığım adam değil başka bir kadın çıktı ve o şahsı evden kovduğunu söyledi. Sonra bana 'ben delikanlı gibi kirayı ödeyeceğim' deyince ben şok oldum. Konuşmaları hiç normal biri gibi değildi. Evi de terası da meyhane gibi yapmışlar, her yerde alkol şişeleri var. Evin camlarını kırmışlar. Sonra bizi kendi evimizden kovdu. 54 yaşındayım hayatımda bu kadar küfür bir arada görmedim, duymadım. Bize hakaretler, küfürler ederek kovdu" diye konuştu.