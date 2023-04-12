Mersin’de kiracının yaptığı şoke etti ev sahibi soluğu mahkemede aldı: Meğer bunlar...

"KÜFÜRLER EDEREK KOVDU"

Sabah'ın haberine göre, Kozan, "Evi tuttuktan sonra 2 ay kira ödedi, sonra para vermedi. Kirayı istemek için eve gittiğimde evde kiraladığım adam değil başka bir kadın çıktı ve o şahsı evden kovduğunu söyledi. Sonra bana 'ben delikanlı gibi kirayı ödeyeceğim' deyince ben şok oldum. Konuşmaları hiç normal biri gibi değildi. Evi de terası da meyhane gibi yapmışlar, her yerde alkol şişeleri var. Evin camlarını kırmışlar. Sonra bizi kendi evimizden kovdu. 54 yaşındayım hayatımda bu kadar küfür bir arada görmedim, duymadım. Bize hakaretler, küfürler ederek kovdu" diye konuştu.