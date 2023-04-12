12 Nisan 2023, Çarşamba
Mersin’de kiracının yaptığı şoke etti ev sahibi soluğu mahkemede aldı: Meğer bunlar...
İlginç olay Mersin'de yaşandı. Kiracı, kirayı ödemedi. Evi başkalarına bırakıp gitti. Mahkemeye başvuran ev sahibi ise isyan etti. Ev sahibi Nuriye Kozan, "Evimizi işgal etmişler, biz kendi sokağımızdan geçemiyoruz. Bunlar yetmiyor gibi oğluma, eşime iftira atıyorlar. Biz büyük bir buhran yaşıyoruz." dedi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:01
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