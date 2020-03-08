Mercedes'in muhteşem değişimi görenleri şoke etti! Sonucuna çok şaşıracaksınız...

Kelepir fiyata aldığı Mercedes marka arabasında öyle şeyler yaptı ki sonucu herkesi büyüledi. Eski Mercedes'ini elden geçiren şahıs görenler hayrete düşürdü. Kendi imkanlarıyla yaptığı bütün değişimleri anbean kayda aldı. Sedan model Mercedesi modifiye yaparak 4x4 yüksek bir arazi aracına dönüştüren şahıs sosyal medyayı sallayarak birçok kişi tarafından büyük övgü aldı. İşte Mercedes marka Sedan otomobilin nasıl bir 4x4 arazi aracına dönüşmesinin adım adım hikayesi...