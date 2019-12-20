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Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti! Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı: Mehmet Elbay'ı...

Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı. ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, Zeynep Ergül'ün cezaevinde bulunan eski eşi Ercan cinayeti itiraf etti. Türkiye'nin gözünü çevirdiği olayı canlı yayından son dakika gelişmesi olarak duyuran Müge Anlı, itirafları açıkladı. Cahit Ergül ve Zeynep Ergül adliyeye getirildi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar.

KATİL ZANLISININ CANLI YAYINDA İLK SÖZLERİ - VİDEO

KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARINI MÜGE ANLI ANLATTI - VİDEO

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:18
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Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti! Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı: Mehmet Elbay'ı...

CAHİT ERGÜL İLE MEHMET ELBAY'IN HUSUMETİ VARDI

27 Eylül'den itibaren kendisinden haber alınamayan ve kızının bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldığı Mehmet Elbay'ın, alacak verecek sıkıntısından dolayı ortadan kaybolduğu tahmin ediliyor. Mehmet Elbay'ın kaybolmadan önce kızını aradığını ortaya çıkaran Müge Anlı, kızının daha sonra babasına bir daha ulaşamadığını söyledi. Yeğen Erol Elbay, amcasının kaybının ardından yaptıkları araştırmada amcasının arkadaşı Cahit Ergül'le arasında sahte senet nedeni ile husumet olduğunu öğrendiklerini aktarıyor.

KATİL ZANLISININ CANLI YAYINDA İLK SÖZLERİ - VİDEO

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Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti! Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı: Mehmet Elbay'ı...

Kaybolduktan sonra Mehmet Elbay Cahit Bey'e çek yazdığı öğrenildi. Ancak çek acele bir şekilde yazıldığı için soy ismin yanlış yazıldığı ortaya çıktı.Elbay'ın kaybında adı geçen Cahit Bey'le konuşan ekip, Cahit Bey'in Mehmet Bey'e kendisi adına mahkemede takip etmesi için sahte bir senet verdiğini ancak Mehmet Bey'in bu senedi işleme aldığını mahkemeye sunduğunu bir süre sonra takibini yaptığı senedin sahte olduğunu Mehmet Bey'in anlaması ile aralarındaki husumetin doğduğu bilgisine ulaştı.

KATİL ZANLISININ CANLI YAYINDA İLK SÖZLERİ - VİDEO

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Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti! Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı: Mehmet Elbay'ı...

CAHİT ERGÜL İTİRAF ETTİ

Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan, Cahit Ergül'ün Mehmet Elbay'ı öldürdüğünü itiraf etti.

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Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti! Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı: Mehmet Elbay'ı...

Cahit Ergül ve Zeynep Ergül adliyeye getirildi.

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Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti! Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı: Mehmet Elbay'ı...

Mehmet Elbay'ın kızı DNA testi için kan örneği verdi.