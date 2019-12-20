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Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti! Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı: Mehmet Elbay'ı...
Müge Anlı Mehmet Elbay hakkındaki son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı. ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, Zeynep Ergül'ün cezaevinde bulunan eski eşi Ercan cinayeti itiraf etti. Türkiye'nin gözünü çevirdiği olayı canlı yayından son dakika gelişmesi olarak duyuran Müge Anlı, itirafları açıkladı. Cahit Ergül ve Zeynep Ergül adliyeye getirildi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar.
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Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:18
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