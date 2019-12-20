Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti! Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı: Mehmet Elbay'ı...

Kaybolduktan sonra Mehmet Elbay Cahit Bey'e çek yazdığı öğrenildi. Ancak çek acele bir şekilde yazıldığı için soy ismin yanlış yazıldığı ortaya çıktı.Elbay'ın kaybında adı geçen Cahit Bey'le konuşan ekip, Cahit Bey'in Mehmet Bey'e kendisi adına mahkemede takip etmesi için sahte bir senet verdiğini ancak Mehmet Bey'in bu senedi işleme aldığını mahkemeye sunduğunu bir süre sonra takibini yaptığı senedin sahte olduğunu Mehmet Bey'in anlaması ile aralarındaki husumetin doğduğu bilgisine ulaştı.

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