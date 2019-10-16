16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Meğer Bear Grylls herkesi böyle uyutmuş! Tüm foyası ortaya çıktı

'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veren Bear Grylls, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte o anların kamera arkası...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:04
  • 1
  • 130
Meğer Bear Grylls herkesi böyle uyutmuş! Tüm foyası ortaya çıktı

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

  • 2
  • 130
Meğer Bear Grylls herkesi böyle uyutmuş! Tüm foyası ortaya çıktı

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

  • 3
  • 130
Meğer Bear Grylls herkesi böyle uyutmuş! Tüm foyası ortaya çıktı

İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

  • 4
  • 130
Meğer Bear Grylls herkesi böyle uyutmuş! Tüm foyası ortaya çıktı

Ve burada da araçlar görünüyor.

  • 5
  • 130
Meğer Bear Grylls herkesi böyle uyutmuş! Tüm foyası ortaya çıktı

Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.