Mecidiyeköy’de kadın motosikletliye ‘tükürüklü taciz’  kamerada: Senin kafanı kırarım, seni öldürürüm

"HAYATIMIN YARISI MORGLARDA GEÇTİ"

Mira Cihan Yalçınkaya'ya destek veren Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik ise, "Biz 'Kazasız Kul Olmaz' farkındalık projesiyiz. 20 yıldır bu ihmaller ve kazaların azalması için gerek sanatsal gerekse diğer faaliyetlerle çalışıyoruz. Bu olaya baktığımızda sosyolojik ve psikolojik olarak iki farklı yapısı var. Bir saniyelik hoşgörüsüzlükten dolayı böyle durumlar yaşanıyor. Kadın sürücü diye ayırmak istemiyoruz. O biraz ötekileştirme oluyor. O yüzden özellikle erkek sürücü tarafından kadın sürücüye taciz, en ufak bir el kol hareketi, sesli bir hareket olduğunda kadının kafasında daha farklı bir boyutlara ulaşıyor ve o an daha çok heyecanlanıyor. Ötekileştirildiği için kazaya sebep olabiliyor. Ben ve ekibim sürekli olarak baktığımızda bütün yaşananların bir saniyelik hoşgörüsüzlükten olduğunu görüyoruz. Psikolojik olarak karşı taraf stresli de olabiliyor, şu sıralar Ramazana da bağlamak istemiyorum ama birçok kişi de şu an orucun verdiği gerginlik de oluyor. Böyle olaylarda şikayetçi olunmadığında da pek çok sorun ortaya çıkıyor. Biz böyle olaylara karşıyız. Uzuv kayıpları olabilir, engelli adayları olabilir, ölümler olabilir. Hayatımın yarısı morglarda geçti. Arkadaşlarım, tanımadığım insanlar, hanımefendiyi de tanımıyoruz ama tanımaya da gerek yok bu olayın arkasında durmak için. Kesinlikle biz onun arkasındayız. Bu çok maganda bir hareket. Genel olarak iki tarafında hoşgörülü olması gerekiyor" şeklinde konuştu.