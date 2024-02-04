04 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB'den 2. tatil müjdesi geldi! O tarihlerde "Ders yok"! İlkokul, ortaokul, liseler 1 Nisan itibariyle...

MEB'den 2. tatil müjdesi geldi! O tarihlerde "Ders yok"! İlkokul, ortaokul, liseler 1 Nisan itibariyle...

"Ara tatil süresi uzatılacak mı?" sorusu, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Bu konudaki son araştırmalar ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaları, eğitim gündemini etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle eğitim takvimindeki değişiklikler, öğrencilerin ve eğitimcilerin planlarını doğrudan etkileyerek, günlük yaşamlarında belirsizlik yaratıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 16:03
  • 1
  • 6
MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! O tarihlerde Ders yok! İlkokul, ortaokul, liseler 1 Nisan itibariyle...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) dair son dakika gelişmeleri, büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Özellikle okul tatilinin 2 hafta uzatılacağı iddiaları, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında geniş bir araştırma ve bilgi talebini beraberinde getirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! O tarihlerde Ders yok! İlkokul, ortaokul, liseler 1 Nisan itibariyle...

MEB'DEN İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere sevindirici bir haberle ikinci dönemin başlama tarihini 5 Şubat Pazartesi olarak açıkladı. Bu karar, öğrencilerin ve eğitimcilerin planlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak.

  • 3
  • 6
MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! O tarihlerde Ders yok! İlkokul, ortaokul, liseler 1 Nisan itibariyle...

15 TATİL UZATILDI MI?

Sosyal medyada dolaşan "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddialarıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu iddiaların doğru olmadığı ve yarıyıl tatilinin 2 Şubat 2024'te sona ereceği belirtildi.

  • 4
  • 6
MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! O tarihlerde Ders yok! İlkokul, ortaokul, liseler 1 Nisan itibariyle...

SÜRPRİZ TATİL MÜJDESİ

1 Nisan'da gerçekleşecek olan yerel seçimler sonrasında, oy verme işlemlerinin akşam saatlerine kadar devam etmesi nedeniyle ertesi gün okullar tatil edilecek. Öğrencilere ve öğretmenlere idari izin verilecek.

  • 5
  • 6
MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! O tarihlerde Ders yok! İlkokul, ortaokul, liseler 1 Nisan itibariyle...

2024 RESMİ TATİLLERİ

2024 yılında öğrencilere 23 Nisan Salı, 1 Mayıs Çarşamba ve 19 Mayıs Pazar günleri resmi tatil olarak verilecek. Bu tarihler, planlanan resmi tatiller arasında öne çıkıyor.