MEB'den 2. tatil müjdesi geldi! O tarihlerde "Ders yok"! İlkokul, ortaokul, liseler 1 Nisan itibariyle...

"Ara tatil süresi uzatılacak mı?" sorusu, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Bu konudaki son araştırmalar ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaları, eğitim gündemini etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle eğitim takvimindeki değişiklikler, öğrencilerin ve eğitimcilerin planlarını doğrudan etkileyerek, günlük yaşamlarında belirsizlik yaratıyor.