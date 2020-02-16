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Mavi dünyada ölüm kalım savaşı verdiler! Tüm dünya vahşi doğadaki bu mücadeleyi izledi

Vahşi doğada karşı karşıya gelen yırtıcı hayvanların yaşam mücadelesi birçok belgesele konu oldu. Mavi dünyanın tehlikeli canlılarının mücadelesini izlemek ise soluk soluğa izlenen bir film gibi. Gerilim ve heyecan içinde takip edilen mavi dünyanın yırtıcıları bir kez daha karşı karşıya geldi. Vahşi doğadaki yaşam mücadelelerinden kameralara yansıyan o ilginç görüntüler herkesin tüylerini ürpertti. İşte mavi dünyadaki ölüm kalım savaşından kareler...

Giriş Tarihi: 16.02.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 09:09
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Mavi dünyada ölüm kalım savaşı verdiler! Tüm dünya vahşi doğadaki bu mücadeleyi izledi

İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...

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Mavi dünyada ölüm kalım savaşı verdiler! Tüm dünya vahşi doğadaki bu mücadeleyi izledi

Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...

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Mavi dünyada ölüm kalım savaşı verdiler! Tüm dünya vahşi doğadaki bu mücadeleyi izledi

Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.

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Mavi dünyada ölüm kalım savaşı verdiler! Tüm dünya vahşi doğadaki bu mücadeleyi izledi

Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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Mavi dünyada ölüm kalım savaşı verdiler! Tüm dünya vahşi doğadaki bu mücadeleyi izledi

İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.