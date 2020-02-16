Mavi dünyada ölüm kalım savaş verdiler! Tüm dünya vahşi doğadaki bu mücadeleyi izledi

Vahşi doğada karşı karşıya gelen yırtıcı hayvanların yaşam mücadelesi birçok belgesele konu oldu. Mavi dünyanın tehlikeli canlılarının mücadelesini izlemek ise soluk soluğa izlenen bir film gibi. Gerilim ve heyecan içinde takip edilen mavi dünyanın yırtıcıları bir kez daha karşı karşıya geldi. Vahşi doğadaki yaşam mücadelelerinden kameralara yansıyan o ilginç görüntüler herkesin tüylerini ürpertti. İşte mavi dünyadaki ölüm kalım savaşından kareler...