Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).