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Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?
Bugün marketler kaça kadar açık olacak? Ramazan Bayramı'nda gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bayram süresince marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, marketlerin çalışma durumu da yer aldı. Peki, barketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 saat kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 09:57
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