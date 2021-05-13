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Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?

Bugün marketler kaça kadar açık olacak? Ramazan Bayramı'nda gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bayram süresince marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, marketlerin çalışma durumu da yer aldı. Peki, barketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 saat kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 09:57
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Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?

Bugün marketler kaçta kapanıyor? Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kısıtlama Ramazan Bayramı'da dahil 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak. Tam kapanma süresince marketlerin çalışma saatleri belli oldu. Peki, marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor? İşte haberin detayları...

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Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı'nda marketler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

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Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

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Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?

MARKETLER İÇİN YENİ GENELGE

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuru yemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

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Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?

İŞTE MARKETLERDE YENİ TEDBİRLER

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: