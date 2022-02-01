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Maltepe sahilinde büyük tehlike! 60 gündür kurtarılmayı bekliyor
Maltepe' de şiddetli lodos sonrası kıyıya vurarak yan yatan gemi 60 gündür kaldırılmayı bekliyor. Sahilde kıyıya vuran gemiden kopan bazı parçalar denize sürüklenirken, sahile inen çocuklar ise canlarını hiçe sayarak gemi içerisine giriyor ve oyun oynuyor. Vatandaşların bir an önce kaldırılmasını istediği geminin son hali ise havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 01.02.2022 10:45Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 10:45