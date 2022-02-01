Maltepe sahilinde büyük tehlike! 60 gündür kurtarılmayı bekliyor

"ANNE OLARAK BENİM HOŞUMA GİTMİYOR"

Sahilde yürüyüşe çıkan Gamze Açıkgöz isimli vatandaş, "Hemen hemen her gün buradan geçiyorum. Batık gemileri görüyorum. Açıkça tehlike arz ediyor. Küçük çocuklar geminin üzerine çıkarak oyun oynuyorlar. Bir anne olarak empati yaptığımda bu görüntüler benim hoşuma gitmiyor. Umarım yetkililer bir an önce konuyla ilgilenir" diye konuştu.