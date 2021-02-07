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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı Antalya Manavgat ilçesinde amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi oltayla 42 kilogramlık balık tuttu. Balıkçının o mücadelesi kameraya yansıdı. Serik ilçesinde ise balıkçıların ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki keler balığı takıldı. Giriş Tarihi: 07.02.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 13:31
18 yaşındaki amatör balıkçı Alperen Uslu, Antalya'nın Alanya ilçesinde balık avlıyordu. Uslu'nun canlı yem sistemiyle attığı oltaya büyük bir balık vurdu.
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Uslu, çevredekilerin de desteğiyle bir buçuk saatin ardından balığı kıyıya çıkartmayı başardı.
Kuzu balığı tutuğunu anlayan Uslu, mücadelesini kameraya kaydetti.
İşte o kuzu balığı...
Serik ilçesinde ise balıkçıların ağlarına keler balığı takıldı.