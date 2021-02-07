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Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı

Antalya Manavgat ilçesinde amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi oltayla 42 kilogramlık balık tuttu. Balıkçının o mücadelesi kameraya yansıdı. Serik ilçesinde ise balıkçıların ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki keler balığı takıldı.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 13:31
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Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı

18 yaşındaki amatör balıkçı Alperen Uslu, Antalya'nın Alanya ilçesinde balık avlıyordu. Uslu'nun canlı yem sistemiyle attığı oltaya büyük bir balık vurdu.

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Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı

Uslu, çevredekilerin de desteğiyle bir buçuk saatin ardından balığı kıyıya çıkartmayı başardı.

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Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı

Kuzu balığı tutuğunu anlayan Uslu, mücadelesini kameraya kaydetti.

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Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı

İşte o kuzu balığı...

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Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı

Serik ilçesinde ise balıkçıların ağlarına keler balığı takıldı.