04 Haziran 2022, Cumartesi
LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 LGS sınavına saatler kaldı. MEB tarafından sınava ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. Merkezi sınava katılacak olan öğrenciler ve velileri, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için yasak olan ve yanında olması gereken belgeleri araştırmaya başladı. Peki, LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.06.2022 17:10
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