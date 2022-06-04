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LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar

LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 LGS sınavına saatler kaldı. MEB tarafından sınava ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. Merkezi sınava katılacak olan öğrenciler ve velileri, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için yasak olan ve yanında olması gereken belgeleri araştırmaya başladı. Peki, LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022 17:10
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LGS’de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar

LGS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler ve velileri, sınav öncesinde kalem ve silgi verilip verilmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile LGS'ye dair tüm detaylar açıklanmıştı. Peki, LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS’de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar

LGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

2022 LGS sınavında kalem silgi verilmeyecek. Öğrencilerin sınava girerken yanlarında en az iki adet koyu siyah ve ymuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.

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LGS’de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar

LGS SINAVINA GİRERKEN YANINDA BULUNMASI GEREKENLER NELER?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

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LGS’de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar

SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,

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LGS’de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar

çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacak.

Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacak.