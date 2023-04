Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Genç kız dehşeti yaşadı

"O AN KOLUMDAN VAZGEÇMİŞTİM, YÜZÜME BİR ŞEY OLACAK DİYE KORKTUM"

Lavabo açıcıyı dökmesinin ardından yaşanan patlamayla çok koktuğunu ifade eden Sultangazi'de yaşayan 27 yaşındaki Y. A., "Olay 15 Mart'ta saat 16.00 civarında oldu. Mutfak lavabosu tıkalıydı, açmak istedim. Lavaboya açıcı döker dökmez patladı, üstüme geldi. İlk telefona koştum ağabeyimi aradım, uzak olduğu için kendim çıktım, dolmuşa bindim, hastane 10 dakikalık mesafedeydi. Orada yanık cerrahisi yoktu elime ve yüzüme krem sürdüler, tekrar kardeşimi aradım beni aldı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldik. Sadece ürünü kullandım, sıvıydı döker dökmez patladı, ekstra bir şey kullanmadım. Yüzüme bir şey olacak diye korktum o an kolumdan vazgeçmiştim, sonra Mustafa Hoca sayesinde düzeldi, kendisine teşekkür ediyorum. Yakıyordu acısı dayanılacak gibi değildi ama mecburen hastaneye gitmek zorundaydım, dayanarak gittim. Aldıkları ürünlerin üzerini okusunlar, benim aldığım ürünün üzerinden İngilizce yazıyordu, dil bilgim de yok, o yüzden içeriğini okuyamadım, dikkatli kullanmalarını öneriyorum. Borusunu çıkarıp alt taraftan döktüm, oradan yapmasınlar, yakın tutmasınlar kendilerine ne olur olmaz hemen patlıyor. Üstleri çıplak olmasın 2 kat elbise vardı üstümde onlar olmasa tüm vücudum yanabilirdi. Atletimi çıkardığımda pul pul dökülüyordu, yanmıştı, yırtık, param parça olmuş derecede. Kolunuzu kapatabiliyorsunuz ama yüzünüzü kapatamıyorsunuz o yüzden yüzüm konusunda çok korkmuştum, şu an daha iyi. Lavabo tıkalıyken bilirkişiyi çağırmaları daha iyi olur, kendileri açmak zorunda kalsalar bile daha dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.