Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!

İstanbul Valiliği, mega kent İstanbul için beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son yılların en kurak ve sıcak dönemi geride kalırken İstanbul'a beklenen yağışlar henüz gelmedi. Barajlardaki su seviyesi de giderek artarken kasım ayı itibarıyla havalar soğumaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül kasım ayını işaret ederek kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.