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Haberler Galeri Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: Tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!

Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: Tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!

Son dakika meteoroloji uyarıları, kasım ayının ilerleyen günlerinde Türkiye genelinde ciddi bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini gösteriyor. Meteoroloji uzmanları, birçok il için bu soğuk hava dalgasının başlama tarihlerine dair bilgiler verirken, özellikle İstanbul için de uyarılarda bulunuyor. Soğuk hava dalgasının ülke genelinde don, buzlanma, ve sıfırın altında seyreden sıcaklıklara neden olması bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:05
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Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!

El Nino'nun etkileri sonrası Türkiye, şimdi de El Nino kışına hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, El Nino'nun etkisi altındaki kış mevsiminin Türkiye için kar yağışı getirme olasılığını değerlendiriyor. Halk arasında "Kar ne zaman yağacak?" sorusu sıkça sorulurken, uzmanlar bu yılın geçmiş yıllara göre daha soğuk ve yoğun kar yağışlı bir kış mevsimine işaret ediyorlar.

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Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!

İstanbul Valiliği, mega kent İstanbul için beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son yılların en kurak ve sıcak dönemi geride kalırken İstanbul'a beklenen yağışlar henüz gelmedi. Barajlardaki su seviyesi de giderek artarken kasım ayı itibarıyla havalar soğumaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül kasım ayını işaret ederek kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.

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Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!

Vali Gül, kar yağışının ne zaman ve ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak Kasım ayına girildiği için kar yağışının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ayrıca, "Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, okullar ve kamu kurumlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının da önceden planlanması gerektiğini ekledi.

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Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!

BU KIŞ YOĞUN GELİYOR!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, El Nino etkisi altındaki yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını belirtiyor. Dr. Bozyurt, El Nino yıllarında bazen bol yağışlı ama ılıman bir kış yaşandığını, bazen ise yine bol yağışlı ancak soğuk bir kış yaşandığını belirtiyor. Bu yıl için yapılan modeller, özellikle kasım ve sonrası için Türkiye için soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerin beklendiğini gösteriyor..

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Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!

YARIN BAŞLIYOR!

Dr. Bozyurt, 7-10 Kasım arasında Türkiye'de çok ciddi bir soğuk hava kütlesi beklediğini ve bu soğuk hava sisteminin kar yağışı getirebileceğini açıklıyor. Ardından ise yoğun yağışların Aralık ayından itibaren beklediğini ifade ediyor.

Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışlarının olasılık dahilinde olduğunu belirtiyor. Ancak İstanbul ve çevresinde Aralık ayına kadar çok fazla yağış beklenmiyor. Aralıktan itibaren yoğun yağışlar beklendiğini ifade ediyor.