06 Kasım 2023, Pazartesi
Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: Tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!
Son dakika meteoroloji uyarıları, kasım ayının ilerleyen günlerinde Türkiye genelinde ciddi bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini gösteriyor. Meteoroloji uzmanları, birçok il için bu soğuk hava dalgasının başlama tarihlerine dair bilgiler verirken, özellikle İstanbul için de uyarılarda bulunuyor. Soğuk hava dalgasının ülke genelinde don, buzlanma, ve sıfırın altında seyreden sıcaklıklara neden olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:05
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