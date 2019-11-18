KYK burs ve kredi taahütnamesi onayı için kritik saatler! KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları cumartesi günü açıklandı. Yüz binlerce öğrenci burs ve kredi başvurusunda mutlu sona ulaştı. KYK burs ve kredisini almak isteyen öğrencilerin taahütname imzalaması gerekiyor. KYK burs ve kredi taahhütnamesinin nasıl onaylanacağını merak eden öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır? KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK bursu ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 17:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





