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KYK burs ve kredi taahütnamesi onayı için kritik saatler! KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları cumartesi günü açıklandı. Yüz binlerce öğrenci burs ve kredi başvurusunda mutlu sona ulaştı. KYK burs ve kredisini almak isteyen öğrencilerin taahütname imzalaması gerekiyor. KYK burs ve kredi taahhütnamesinin nasıl onaylanacağını merak eden öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır? KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK bursu ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 17:40
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KYK burs ve kredi taahütnamesi onayı için kritik saatler! KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır?

KYK burs ve kredisi alacak öğrenciler taahhütnameyi imzalamak zorunda. Taahhütnameyi imzalamayan öğrenciler hakkını kaybedecek. Öğrenciler ayrıca KYK burs tarihi ve ücretini de araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır? İşte KYK taahhütnamesi ile ilgili merak edilenler...

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KYK burs ve kredi taahütnamesi onayı için kritik saatler! KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır?

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.

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KYK burs ve kredi taahütnamesi onayı için kritik saatler! KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır?

BURSLAR NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

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KYK burs ve kredi taahütnamesi onayı için kritik saatler! KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır?

TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle

TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9'u itibariyle

TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10'u itibariyle

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KYK burs ve kredi taahütnamesi onayı için kritik saatler! KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır?

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,