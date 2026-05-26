Kurbanlık koyun ortalığı birbirine kattı: Polis devreye girdi
Mersin'de sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık koyun D-400 karayolunu birbirine kattı. Trafiğin ortasında koşan koyun, polis ve vatandaşların ortak operasyonuyla yakalandı. O renkli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Mersin'in Anamur ilçesinde pazardan alınan kurbanlık koyun sahiplerinin elinden kaçarak D-400 karayoluna çıktı. Trafikte kısa süreli paniğe neden olan koyun, bölgede görev yapan polis ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yakalandı.
Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Ören Mahallesi sınırlarında yer alan Ayyıldızlı kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan alınan kurbanlık bir koyun sahiplerinin elinden kaçtı
POLİSLER İLE VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ
D-400'ün üzerinde ve refüjde bir süre koşturan koyunu yakalamak için trafikte görevli polisler ile vatandaşlar devreye girdi. Yola inen koyun sıkıştırılarak polisler ve vatandaşlar tarafından yakalandı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Renkli anların yaşandığı olay cep telefonu kamerasına yansırken, yakalanan koyun sahibine teslim edildi.