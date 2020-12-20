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Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler!

Kutsal kitabımız Kuran- Kerim'de pek çok besinin adı geçiyor. Bu besinlerin insan sağlığı açısından faydaları ise saymakla bitmiyor. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı.

İşte faydaları kanıtlanmış Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 18:34
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Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler!

Sağlıklı besinlerden bazıları var ki Kur'an-ı Kerim'de adları geçiyor. Peki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler?

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Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler!

Diyetisyen Murat Topoğlu, Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinleri, anlattı.

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Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler!

İşte o besinler ve faydaları...

HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur.

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Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler!

Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran'daki Meryem Suresi)

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Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler!

Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi).