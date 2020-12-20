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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler!
Kutsal kitabımız
Kuran- Kerim'de pek çok besinin adı geçiyor. Bu besinlerin insan sağlığı açısından faydaları ise saymakla bitmiyor. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı.
İşte faydaları kanıtlanmış Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 18:34
Sağlıklı besinlerden bazıları var ki Kur'an-ı Kerim'de adları geçiyor. Peki
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler? GALERİ DEVAM EDİYOR
Diyetisyen Murat Topoğlu, Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinleri, anlattı.
İşte o besinler ve faydaları... HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur.
Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran'daki Meryem Suresi)
Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi).