Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler!

Kutsal kitabımız Kuran- Kerim'de pek çok besinin adı geçiyor. Bu besinlerin insan sağlığı açısından faydaları ise saymakla bitmiyor. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı.

İşte faydaları kanıtlanmış Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler...