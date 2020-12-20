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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kum fırtınası gökyüzünü kapladı! Bu görüntüden saniyeler sonra ise... Kum fırtınası gökyüzünü kapladı! Bu görüntüden saniyeler sonra ise...
Kum fırtınaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Arjantin'in La Pamla eyaletinde meydana gelen kum fırtınası saniyeler için gökyüzünü kapladı. Kum fırtınası esnasında trafikte olan sürücülerin korku dolu anları kameralara yansıdı. İşte dünyayı korkutan Arjantin'deki kum fırtınası anları.
Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 15:30
Arjantin'deki kum fırtınası kısa sürede La Pampa eyaletinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler dünya çapında ilgi uyandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arjantin'deki kum fırtınası esnasında trafikte olan sürücülerin görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Eyalet başkenti Santa Rosa'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan kasabada meydana gelen kum fırtınası yaklaşık 100 metre yüksekliğe ulaşarak, geniş bir alanda etkili oldu. Fırtına nedeniyle gökyüzü tozla kaplanırken evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yerinden söküldü, onlarca araç hasar gördü. Kum fırtınası elektrik direkleri ve kabloların sökülmesine yol açarak elektrik kesintisine neden oldu.
Kum fırtınası ayrıca Santa Rosa, Toay ve Doblas kentlerinde de etkili oldu. Santa Rosa Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre kum fırtınasına yol açan şiddetli rüzgarların hızı saatte 109 kilometreye kadar ulaştı.
La Pampa eyalet Valisi Sergio Ziliotto, sivil savunma komitesinin acil olarak toplanmasını istedi. Ziliotto eyaletin iç kesimlerinde fırtınadan etkilenen ailelere yardım için harekete geçilmesi talimatını verdi. Fırtına kaynaklı can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.