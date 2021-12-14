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Küçükçekmece'de kılıçlı görüntüler yürekleri ağızlara getirdi! Görüntülerdeki gencin annesi: Al bunu çöpe at dedim

Son dakika haberlerine göre; İstanbul Küçükçekmece'de elinde kılıçla dolaşan bir genç paniğe yol açtı. Görüntüler hızla yayılırken, ilçe halkı birbirlerini dikkatli olması hususunda uyardı. Mahalle sakini Mustafa Yenimolla, "Herkesin hayatından endişe ediyoruz" ifadesini kullanırken, görüntülerdeki çocuğun annesi de açıklamada bulundu. Ataşehir'de Başak Cengiz adlı bir genç kız samuray kılıcı ile sokak ortasında katledilmiş, toplumda büyük yara açmıştı. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları…

Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:47
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Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler yürekleri ağızlara getirdi! Görüntülerdeki gencin annesi: Al bunu çöpe at dedim

ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde eli kılıçlı bir gencin yürürken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine sokak sakinleri büyük korku yaşadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar görüntüleri görünce endişe etti. Görüntülerdeki 14 yaşındaki Hamza G. ve annesi Kadriye G., konuştu.

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Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler yürekleri ağızlara getirdi! Görüntülerdeki gencin annesi: Al bunu çöpe at dedim

'AL BUNU GÖTÜR, ÇÖPE AT'

Anne Kadriye G. "Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum, 4 yaşındaki kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü 'çöpe atın' dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür, çöpe at' o sırada birisi videoya çekmiş" dedi.

Hamza G. ve ailesi Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadriye G. evlerinde bulunan plastik oyuncak kılıç ile iki kardeşin birbirine vurduğunu gördü. 3 kardeşten en büyüğü olan Hamza G.'ye oyuncak kılıcı çöpe atmasını söyledi. 14 yaşındaki Hamza G. kar maskesini taktı elindeki oyuncak kılıçla sokağa çıkarak çöp kutusuna doğru yürümeye başladı.

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Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler yürekleri ağızlara getirdi! Görüntülerdeki gencin annesi: Al bunu çöpe at dedim

CAN GÜVENLİKLERİNDEN KORKTULAR

Elindeki oyuncak kılıcı o sokakta oturan bir kişi gerçek sandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O kayıt yayıldı, izleyenler de gerçek kılıç zannederek videodaki kişiye tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de o video hızla yayıldı. Çevredekiler kendi can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek polis ekiplerine haber verdi. Videoyu izleyenlerin tanımadığı Hamza G.'nin o görüntüleri büyük endişe yarattı.

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Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler yürekleri ağızlara getirdi! Görüntülerdeki gencin annesi: Al bunu çöpe at dedim

"HERKESİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Görüntülerin çekildiği mahallede oturan Mahmut Deyan, "Olayı duydum, çocuklarımı aradım. Onlar da görmediklerini söyledi. İster istemez korkuyoruz, işteyiz uzakta oluyoruz. Karşımıza çıksa, polisi arayacağız ya da birbirimize gireceğiz" dedi. Aynı mahallede oturan Mustafa Yenimolla ise, "Ben görmedim ama komşularım beni uyardı. Endişe verici bir durum. En kıymetli şeyimiz can güvenliğimiz. Korkulmaz mı böyle bir durumdan, herkesin hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.

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Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler yürekleri ağızlara getirdi! Görüntülerdeki gencin annesi: Al bunu çöpe at dedim

"KARŞIMA ÇIKSA NASIL ÖNLEM ALIRIM BİLMİYORUM"

Ailesi ile o sokakta yürüyüş yapan bir kişi "Karşıma çıksa nasıl önlem alırım bilmiyorum ama çocuklarım ve eşimle beraberim. Karşıma çıkarsa onları korumak için adamın üzerine atlar canımı ortaya atarım" dedi.

Olayın gerçeğini ise görüntülerdeki çocuk ve annesi anlattı.