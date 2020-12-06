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Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü! O anlar böyle görüntülendi...

Pandaların bulunduğu kafese düşen kız korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çin'in orta bölgelerinde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü.

Giriş Tarihi: 06.12.2020 06:19 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 06:22
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Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü! O anlar böyle görüntülendi...

Çin'in orta bölgelerinde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü! O anlar böyle görüntülendi...
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Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü! O anlar böyle görüntülendi...
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Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü! O anlar böyle görüntülendi...
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Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü! O anlar böyle görüntülendi...