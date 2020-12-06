Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düştü! O anlar böyle görüntülendi...

Pandaların bulunduğu kafese düşen kız korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çin'in orta bölgelerinde yer alan Çıngdu (Chengdu) şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, küçük bir kız çocuğu pandaların bulunduğu bölgeye düştü.