Küçük çocuklara gelir kapısı oldu: Tarlada kalan pamuk geçim kaynağı oldu

Ailesine maddi yönden destek sağlamak için pamuk topladığını belirten Elif Yücel, "Biz burada hasadı yapılan pamuğun ardında kalan atıkları topluyoruz. Bizim ailenin durumu iyi değil, o yüzden gelip arta kalan pamukları topluyoruz. Ailemize destek sağlıyoruz.