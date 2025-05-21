Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Son 5 aydır hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz, şahsa ulaşılamıyor. Bir sürü mağdur var. Şu an elimizden de herhangi bir şey gelmiyor. Savcılığa şikayette bulundum. Hala bilmeden bu firmaya para yatıran insanlar var. Firmanın sitesi hala açık. Yatırılan parayı alıyorlar ama biz hiçbir şekilde geri çekemiyoruz.