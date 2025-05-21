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Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Kripto paralara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren BİTAY isimli bir kripto para borsasına da paralarını yatırdı. Ancak bir süre sonra parasını çekmek isteyen vatandaşlar firma tarafından sürekli olarak oyalandı. İçerideki birikimlerini alamayan vatandaşlar savcılığın yolunu tutarken, mağdur sayısının 500'ü aştığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Mağdurlardan Emrah T. 700 bin lira, başka bir mağdur Selman A. ise 1.5 milyon lirasını çekemezken, toplam zarar milyonları aşıyor. Yaşanan mağduriyetlerinin duyulmasını ve başkalarının mağdur olmamasını isteyen vatandaşlar, kendisini firma CEO'su olarak tanıtan Niyazi Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Sabah'ın haberine göre son dönemde artan kripto para yatırımları, mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Kendilerini "Hızlı ve güvenli al-sat sunan kripto platformu" olarak tanımlayan BİTAY isimli firmanın yüzlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. 2023'den itibaren birikimlerini çekmek isteyen kullanıcılar, firmadan herhangi bir yanıt alamadıklarını ileri sürerek hukuki süreç başlattı.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

İddiaya göre para yatırma işlemi gerçekleştirilirken para çekme işlemi yapılamıyor. Maddi ve manevi zarara uğrayan birçok mağdur, bir yandan savcılığa şikayette bulunurken bir yandan da sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Açıklama yapan mağdurlar, sayılarının 500'ü aştığını ve birçok yatırımcının durumdan haberleri olmadığını belirtti.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

SİSTEMLERİ YALAN ÜSTÜNE KURULU
Firmaya arkadaş tavsiyesi üzerine yatırım yaptığını söyleyen 35 yaşındaki mağdur Emrah T., "3 yıl önce bir yatırım yapmıştım. 1 Nisan 2024'te çekim talebinde bulundum. 1 yılı geçti ama alacağımın yüzde 50'sini parça parça gönderdiler.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Son 5 aydır hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz, şahsa ulaşılamıyor. Bir sürü mağdur var. Şu an elimizden de herhangi bir şey gelmiyor. Savcılığa şikayette bulundum. Hala bilmeden bu firmaya para yatıran insanlar var. Firmanın sitesi hala açık. Yatırılan parayı alıyorlar ama biz hiçbir şekilde geri çekemiyoruz.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Firmanın CEO'su Niyazi Yılmaz ile 3 defa görüştük, her seferinde bir bahane sundu. Mesaj atıyorum, telefonlara çıkmıyorlar. Yalan üstüne kurulu bir sistem yapmışlar. Yaklaşık 700 bin lira alacağım var. Bu firmanın normal şartlarda çekim talebinde bulunmamın hemen ardından paramı hesabıma yatırması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Mağdurlardan 40 yaşındaki Selman A. ise, "İçeride olan param yaklaşık 1,5 milyon TL'ye kadar çıktı. Ocak ayı başına kadar parça parça ödeme yaptılar ancak o zamandan sonra kendilerine ulaşamadım. Ben de para yatırıyordum. 2024'de paramı çekmek istedim.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Çekim işlemlerimiz onaylanmayınca araştırmam sonucu birçok mağdur olduğunu öğrendim. Kendilerine ulaştığımda sürekli erteleyip oyaladılar ve ben de dava açtım. Toplantı yaptığımız yere sonradan tekrar gittiğimizde şirketin sanal ofis olduğunu öğrendik.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Fiziksel olarak faaliyet göstermiyorlar, adreslerinde kimse yok ve tamamen profesyonel bir dolandırıcılık söz konusu. Adresleri orası ama kimseler yok. Mağdur sayısı yaklaşık 500 kişi ama bu sayı daha da çıkıyor." dedi.

Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu

Konuyla ilgili ulaştığımız firma CEO'su Niyazi Yılmaz ise iddiaları reddederek mağdurların maddi çıkar elde etmek istediklerini söyledi.