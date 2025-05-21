Kriptoda BİTAY vurgunu! Mağdur sayısı yükseliyor! Vatandaşlar savcılığa koştu
Kripto paralara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren BİTAY isimli bir kripto para borsasına da paralarını yatırdı. Ancak bir süre sonra parasını çekmek isteyen vatandaşlar firma tarafından sürekli olarak oyalandı. İçerideki birikimlerini alamayan vatandaşlar savcılığın yolunu tutarken, mağdur sayısının 500'ü aştığı öğrenildi.
Mağdurlardan Emrah T. 700 bin lira, başka bir mağdur Selman A. ise 1.5 milyon lirasını çekemezken, toplam zarar milyonları aşıyor. Yaşanan mağduriyetlerinin duyulmasını ve başkalarının mağdur olmamasını isteyen vatandaşlar, kendisini firma CEO'su olarak tanıtan Niyazi Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sabah'ın haberine göre son dönemde artan kripto para yatırımları, mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Kendilerini
"Hızlı ve güvenli al-sat sunan kripto platformu" olarak tanımlayan BİTAY isimli firmanın yüzlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. 2023'den itibaren birikimlerini çekmek isteyen kullanıcılar, firmadan herhangi bir yanıt alamadıklarını ileri sürerek hukuki süreç başlattı.
İddiaya göre para yatırma işlemi gerçekleştirilirken para çekme işlemi yapılamıyor. Maddi ve manevi zarara uğrayan birçok mağdur, bir yandan savcılığa şikayette bulunurken bir yandan da sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Açıklama yapan mağdurlar, sayılarının 500'ü aştığını ve birçok yatırımcının durumdan haberleri olmadığını belirtti.
SİSTEMLERİ YALAN ÜSTÜNE KURULU Firmaya arkadaş tavsiyesi üzerine yatırım yaptığını söyleyen 35 yaşındaki mağdur Emrah T. , "3 yıl önce bir yatırım yapmıştım. 1 Nisan 2024'te çekim talebinde bulundum. 1 yılı geçti ama alacağımın yüzde 50'sini parça parça gönderdiler.
Son 5 aydır hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz, şahsa ulaşılamıyor. Bir sürü mağdur var. Şu an elimizden de herhangi bir şey gelmiyor. Savcılığa şikayette bulundum. Hala bilmeden bu firmaya para yatıran insanlar var. Firmanın sitesi hala açık. Yatırılan parayı alıyorlar ama biz hiçbir şekilde geri çekemiyoruz.