14 Mart 2024, Perşembe
KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! Kızılay düğmeye bastı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor
Kızılay, KPSS şartı aranmadan 9 farklı kadro için personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvurabileceği alımlarda, mülakat şartı aranmayacak. Kurum, başvuru şartları ve tarihlerini detaylı bir şekilde kamuoyuna açıkladı. İşte Kızılay boş kadroları….
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:06
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