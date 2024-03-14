KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! Kızılay düğmeye bastı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Kızılay, yeni boş kadrolar için alım yapacağını duyurdu. 9 farklı kadroda personel alımı yapacak olan kurum, hiçbir ilanda KPSS puanı şartına yer vermiyor. Başvuru sürecine dair detayları açıklayan Kızılay, en az lise mezunu adayları arasından istihdam sağlayacak.