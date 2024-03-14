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KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! Kızılay düğmeye bastı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Kızılay, KPSS şartı aranmadan 9 farklı kadro için personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvurabileceği alımlarda, mülakat şartı aranmayacak. Kurum, başvuru şartları ve tarihlerini detaylı bir şekilde kamuoyuna açıkladı. İşte Kızılay boş kadroları….

Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:06
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KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! Kızılay düğmeye bastı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Kızılay, yeni boş kadrolar için alım yapacağını duyurdu. 9 farklı kadroda personel alımı yapacak olan kurum, hiçbir ilanda KPSS puanı şartına yer vermiyor. Başvuru sürecine dair detayları açıklayan Kızılay, en az lise mezunu adayları arasından istihdam sağlayacak.

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KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! Kızılay düğmeye bastı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Başvurular Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden online olarak toplanıyor. İşte Mart ayına özel kadrolar ve ilan detayları…

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KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! Kızılay düğmeye bastı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.

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KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! Kızılay düğmeye bastı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.

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KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! Kızılay düğmeye bastı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?