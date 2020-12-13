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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüsün izini sürdüler! Filyasyon ekipleri hafta sonu da sahada... Koronavirüsün izini sürdüler! Filyasyon ekipleri hafta sonu da sahada... Ankara'da filyasyon ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüsün izini sürmeye devam etti. Ekipler, sorumluluk alanlarındaki boş sokaklarda testi pozitif çıkanlara ulaşıp tedavilerini sağlarken, temaslılarını da bularak bulaşı engellemeye çalıştı. Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 12:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında filyasyon ekibi sayısının artırılacağını açıkladıktan sonra sahadaki ekiplerin yoğunluğu arttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandeminin başından bu yana hastalığa yakalananların evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastaya temas edenlerin de temas ettiklerini bularak virüsün yayılmasına karşı mücadele veriyor. Sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da filyasyon ekipleri sahadaydı.
EKİPLER, VİRÜSÜN İZİNİ SÜRDÜ
Başkent Ankara'da koronavirüse karşı 800 filyasyon ekibi mücadele veriyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları görüntülendi.
Ekipler, test sonucu pozitif çıkan hastaların adreslerine ulaşıp genel durumlarını değerlendirdikten sonra danışman hekimlerle görüşerek, tedavi süreçlerini planladı.
Hastalara, ilaçları poşet içinde teslim edilirken bilgilendirme broşürleri de verildi. Filyasyon ekipleri, daha sonra pozitif hastanın temaslılarını bularak izolasyonlarını sağlayıp virüsün yayılımını önlemek için izi sürmeye devam etti.