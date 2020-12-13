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Koronavirüsün izini sürdüler! Filyasyon ekipleri hafta sonu da sahada...

Ankara'da filyasyon ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüsün izini sürmeye devam etti. Ekipler, sorumluluk alanlarındaki boş sokaklarda testi pozitif çıkanlara ulaşıp tedavilerini sağlarken, temaslılarını da bularak bulaşı engellemeye çalıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 12:23
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Koronavirüsün izini sürdüler! Filyasyon ekipleri hafta sonu da sahada...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında filyasyon ekibi sayısının artırılacağını açıkladıktan sonra sahadaki ekiplerin yoğunluğu arttı.

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Koronavirüsün izini sürdüler! Filyasyon ekipleri hafta sonu da sahada...

Pandeminin başından bu yana hastalığa yakalananların evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastaya temas edenlerin de temas ettiklerini bularak virüsün yayılmasına karşı mücadele veriyor. Sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da filyasyon ekipleri sahadaydı.

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Koronavirüsün izini sürdüler! Filyasyon ekipleri hafta sonu da sahada...

EKİPLER, VİRÜSÜN İZİNİ SÜRDÜ

Başkent Ankara'da koronavirüse karşı 800 filyasyon ekibi mücadele veriyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları görüntülendi.

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Koronavirüsün izini sürdüler! Filyasyon ekipleri hafta sonu da sahada...

Ekipler, test sonucu pozitif çıkan hastaların adreslerine ulaşıp genel durumlarını değerlendirdikten sonra danışman hekimlerle görüşerek, tedavi süreçlerini planladı.

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Koronavirüsün izini sürdüler! Filyasyon ekipleri hafta sonu da sahada...

Hastalara, ilaçları poşet içinde teslim edilirken bilgilendirme broşürleri de verildi. Filyasyon ekipleri, daha sonra pozitif hastanın temaslılarını bularak izolasyonlarını sağlayıp virüsün yayılımını önlemek için izi sürmeye devam etti.