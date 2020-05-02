02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs Turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi! 31 Mayıs'a kadar kimseyi kabul etmiyorlar

Koronavirüs Turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi! 31 Mayıs'a kadar kimseyi kabul etmiyorlar

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bu yıl ise mayıs ayına girilmesine rağmen adadaki konaklama tesisleri, koronavirüs önlemleri kapsamında açılmadı. İlçedeki yöneticilerin işi sıkı tutmasının yanı sıra, anakaradan uzak olmanın da avantajını kullanan Bozcaada'da, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 12:21
  • 1
  • 22
Koronavirüs Turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi! 31 Mayıs'a kadar kimseyi kabul etmiyorlar

Küçük bir kasabayı anımsatan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleriyle, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranlarıyla, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesiyle, el değmemiş koyları, temiz ve buz gibi denizinin yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, alınan sıkı tedbirler sayesinde izole oldu ve şu ana kadar koronavirüsün ilçeye girişine izin verilmedi.

  • 2
  • 22
Koronavirüs Turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi! 31 Mayıs'a kadar kimseyi kabul etmiyorlar

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüsün ardından, anakaradan uzak olmak isteyen tatilciler ve yazlıkçılar, Bozcaada ilçesine geçiş yapmak istedi.

  • 3
  • 22
Koronavirüs Turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi! 31 Mayıs'a kadar kimseyi kabul etmiyorlar

SIKI DENETİMLER
Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü. İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi, adaya ulaşımın sağlandığı Geyikli feribot iskelesinde, feribota binenlerin denetimini sağlıyor.

  • 4
  • 22
Koronavirüs Turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi! 31 Mayıs'a kadar kimseyi kabul etmiyorlar

Ada'da oluşmaya başlayan kalabalık nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) bir dizi önlemler aldı.

  • 5
  • 22
Koronavirüs Turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi! 31 Mayıs'a kadar kimseyi kabul etmiyorlar

Adaya gelecek olanların vücut ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor. Daha sonra ikamet edecekleri adresleri ekiplere bildiren vatandaşlara, 14 gün sosyal izolasyon kuralları hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Süreç boyunca adaya gelenlerin evlerinde olup olmadıkları her gün denetleniyor. Sosyal izolasyon kurallarına uymayanlara 3 bin 180 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.