Koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi hortladı! On binlerce tavuk itlaf edildi

95 BİN TAVUK İTLAF EDİLDİ

Irak'ta Musul İl Tarım Müdürlüğü, kuş gribi vakasının rastlandığı Hemdaniye'de 65 bin ve Telkif'te ise 30 bin olmak üzere toplam 95 bin tavuğun itlaf edildiğini açıkladı.