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Koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi hortladı! On binlerce tavuk itlaf edildi
Son dakika haberi; Dünyayı etkisin altına alan ve yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyen yeni tip koronavirüs salgını bitmeden şimdide de kuş gribi salgını patlak verdi. Irak'ın Musul kentinde bir kümeste kuş gribi tespit edilmesinin ardından on binlerce tavuk itlaf edildi.
Giriş Tarihi: 18.05.2020 00:07Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 00:12