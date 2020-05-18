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Koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi hortladı! On binlerce tavuk itlaf edildi

Son dakika haberi; Dünyayı etkisin altına alan ve yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyen yeni tip koronavirüs salgını bitmeden şimdide de kuş gribi salgını patlak verdi. Irak'ın Musul kentinde bir kümeste kuş gribi tespit edilmesinin ardından on binlerce tavuk itlaf edildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 00:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 00:12
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Koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi hortladı! On binlerce tavuk itlaf edildi

Türkiye'nin komşusu Irak'ın Musul kentinde bir kümeste kuş gribine rastlanılmasından dolayı 95 bin tavuk itlaf edildi.

Irak, koronavirüs salgınıyla birlikte çekirge istilasyla da karşı karşıya kalmıştı.

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Koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi hortladı! On binlerce tavuk itlaf edildi

Dünyadaki koronavirüs salgını devam ederken Türkiye'nin komşularından Irak, çekirge istilasından sonra şimdi de kuş gribi tehlikesiyle karşı karşıya.

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Koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi hortladı! On binlerce tavuk itlaf edildi

95 BİN TAVUK İTLAF EDİLDİ

Irak'ta Musul İl Tarım Müdürlüğü, kuş gribi vakasının rastlandığı Hemdaniye'de 65 bin ve Telkif'te ise 30 bin olmak üzere toplam 95 bin tavuğun itlaf edildiğini açıkladı.

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Koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi hortladı! On binlerce tavuk itlaf edildi

GÖÇMEN KUŞLARDAN BULAŞTI

Açıklamada virüsün göçmen kuşlardan bulaştığı ifade edildi. Musul'da kuş gribi testi bulunmadığı için testlerin Bağdat'ta yaptırıldığını belirten müdürlük, telef edilen tavukların derin çukurlara gömüldüğünü belirtti.

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Koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi hortladı! On binlerce tavuk itlaf edildi

Irak Tarım Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Musul'da bir kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi vakasının tespit edildiğini bildirmişti.