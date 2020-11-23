23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız...

Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız...

Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız... Tıp dünyası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin her geçen yeni bir bulguya rastlıyor. Aşı çalışmalarında Almanya ve ABD'den gelen güzel haberler, moral olsa da İngiltere'nin aşı çalışmaları istenilen sonuçları vermedi. Son yapılan araştırmaya göre koronavirüs hastalığı o kan grubunu taşıyan insanları daha çok etkiliyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 15:58
  • 1
  • 10
Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız...
ABD’de yer alan Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, kan gurupları ile yeni tip corona virüs arasındaki ilişkiye dair yeni bir araştırma yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız...

EN YÜKSEK ENFEKSİYON ORANLARI A GRUBUNDA

Nature dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, Covid-19 için pozitif test edilen 14 bin 112 kişinini kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranlarını analiz etti. Sonuçlarda en yüksek enfeksiyon oranlarının A ve B tipi kan gruplarında, en düşük enfeksiyon oranlarının ise AB ve O gruplarında görüldüğü belirtildi.

  • 3
  • 10
Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız...
Bununla birlikte, araştırmada B ve AB tipi kan gruplarının entübasyon riskinin, diğer gruplardan daha yüksek olduğu belirtildi.
  • 4
  • 10
Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız...

EN YÜKSEK ENTÜBASYON RİSKİ B GRUBUNDA

Bilim insanlarına göre kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri arasındaki ilişki şu şekilde;

ENFEKSİYON RİSKİ (Yüksekten az doğru): A, B, O, AB

ENTÜBASYON RİSKİ (Yüksekten aza doğru): B, AB, O, A

ÖLÜM RİSKİ (Yüksekten Aza Doğru): AB, O, A, B

  • 5
  • 10
Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız...

HACETTEPE ARAŞTIRMACILARI: KAN GRUPLARI HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Yaz aylarında Ankara'da yer alan Hacettepe Üniversitesi tarafından 186 corona virüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise, Türkiye'de covid-19 hastaları arasındaki en yaygın grubun A olduğu belirtildi. Araştırmacılar, hastalarının yüzde 57'sinin kan grubunun A ve yüzde 24'ünün kan grubunun ise O olduğunu açıkladı. Bilim insanları, 0 grubunda daha az vaka görülmesi nedeniyle, bu kan grubuna sahip olanlarda virüse karşı bir miktar koruma olabileceğini belirtti. Ancak araştırmacılar kan gruplarının hastalığın seyrini değiştirmediğini vurguladı.