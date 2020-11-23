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Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız...
Koronavirüs kan grubu ilişkisi | Bilim insanları şaşırtan araştırma sonucunu açıkladı! Eğer o kan grubundaysanız... Tıp dünyası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin her geçen yeni bir bulguya rastlıyor. Aşı çalışmalarında Almanya ve ABD'den gelen güzel haberler, moral olsa da İngiltere'nin aşı çalışmaları istenilen sonuçları vermedi. Son yapılan araştırmaya göre koronavirüs hastalığı o kan grubunu taşıyan insanları daha çok etkiliyor.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 15:58
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