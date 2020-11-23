HACETTEPE ARAŞTIRMACILARI: KAN GRUPLARI HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Yaz aylarında Ankara'da yer alan Hacettepe Üniversitesi tarafından 186 corona virüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise, Türkiye'de covid-19 hastaları arasındaki en yaygın grubun A olduğu belirtildi. Araştırmacılar, hastalarının yüzde 57'sinin kan grubunun A ve yüzde 24'ünün kan grubunun ise O olduğunu açıkladı. Bilim insanları, 0 grubunda daha az vaka görülmesi nedeniyle, bu kan grubuna sahip olanlarda virüse karşı bir miktar koruma olabileceğini belirtti. Ancak araştırmacılar kan gruplarının hastalığın seyrini değiştirmediğini vurguladı.