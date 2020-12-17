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Korkunç kapışma: Kangalların sırtlan avı! Kırmızı listede yer alıyor

Kangal köpekleri sürü korumacılığında namını Türkiye'den bütün dünyaya yaymış, belki de bu anlamda eşsiz hayvanlar. Türkiye'de kaydedilen görüntülerde sürüye yaklaşmakta olan bir çizgili sırtlanın iki kangalla kapışması anbean kameraya alınıyor. Çizgili sırtlan ülkemizde kırmızı listede yer alan ve nesli tükenmekte olan bir tür. Köpekleriyle sırtlanın kapışmasını kayda alan çoban belli bir süre sonra 'bırak' komutunu veriyor ama kangallar durmuyor, videonun devamında ise ne olduğu bilinmiyor. İşte kangal köpekleri ve sırtlanın hayretler içerisinde bırakan kapışması...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 04:22 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 04:28
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Korkunç kapışma: Kangalların sırtlan avı! Kırmızı listede yer alıyor

Sosyal medyada görenleri hayrete düşüren bir video dönüyor. Görüntülerde iki kangal ve Anadolu'da soyu tükenmekte olan çizgili sırtlanın boğuşması var.

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Korkunç kapışma: Kangalların sırtlan avı! Kırmızı listede yer alıyor

Sürü korumacılığı yapan iki kangal, sırtlanı boyun bölgesinden yakalamış vaziyette silkelemeye başlıyor.

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Korkunç kapışma: Kangalların sırtlan avı! Kırmızı listede yer alıyor

Dakikalar geçse de sırtlan yıkılmıyor ve direnmeye devam ediyor.

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Korkunç kapışma: Kangalların sırtlan avı! Kırmızı listede yer alıyor

Çizgili sırtlan Anadolu'daki varlığını kaybetmekte olan ve kırmızı listede bulunarak koruma altına alınan bir tür.

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Korkunç kapışma: Kangalların sırtlan avı! Kırmızı listede yer alıyor

Çoban belli bir sürenin ardından köpeklerine 'bırak, günah' komutunu veriyor ama sözünü geçiremiyor.