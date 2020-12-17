Korkunç kapışma: Kangalların sırtlan avı! Kırmızı listede yer alıyor

Kangal köpekleri sürü korumacılığında namını Türkiye'den bütün dünyaya yaymış, belki de bu anlamda eşsiz hayvanlar. Türkiye'de kaydedilen görüntülerde sürüye yaklaşmakta olan bir çizgili sırtlanın iki kangalla kapışması anbean kameraya alınıyor. Çizgili sırtlan ülkemizde kırmızı listede yer alan ve nesli tükenmekte olan bir tür. Köpekleriyle sırtlanın kapışmasını kayda alan çoban belli bir süre sonra 'bırak' komutunu veriyor ama kangallar durmuyor, videonun devamında ise ne olduğu bilinmiyor. İşte kangal köpekleri ve sırtlanın hayretler içerisinde bırakan kapışması...