28 Aralık 2021, Salı
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı | Yaralılar var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı. Feci kazada 11 öğrenci yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.12.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 18:23
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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var