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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı | Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı. Feci kazada 11 öğrenci yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 18:23
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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi okul çıkışında meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Siverek Kız Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan çıkıp evlerine gittikleri sırada ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 63 N 2215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak öğrencilerin arasına daldı.

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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var

Kazada Songül O., Şahibe Nur K., Merve Y., Zelal K., Gizem K., Zeliha E., Berfin B., Feyime A., Remziye T., Merve A. ve Emine G. isimli öğrenciler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var

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