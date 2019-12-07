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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Bu sene 83 bin 430 kişinin gitmeye hak kazanacağı hac ibadeti için başvurular devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt arıyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler hac kuralarına çevrilecek. Peki, 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Ön kayıt işlemini ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yaptırabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 07.12.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 20:48
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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?