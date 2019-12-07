Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?

2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 yılında hac ibadetini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar, Diyanet tarafından belirlenen 83 bin 430 kişilik kontenjanda yer almak için başvuru yapıyor. 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aranıyor. 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekilişi için geri sayım sürüyor. Bu yıl ön kayıt ücreti 25 TL olarak belirlendi. Ön kayıt işlemleri hac.gov.tr işleminden yapılabiliyor. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.