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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Bu sene 83 bin 430 kişinin gitmeye hak kazanacağı hac ibadeti için başvurular devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt arıyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler hac kuralarına çevrilecek. Peki, 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Ön kayıt işlemini ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 20:48
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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?

2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 yılında hac ibadetini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar, Diyanet tarafından belirlenen 83 bin 430 kişilik kontenjanda yer almak için başvuru yapıyor. 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aranıyor. 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekilişi için geri sayım sürüyor. Bu yıl ön kayıt ücreti 25 TL olarak belirlendi. Ön kayıt işlemleri hac.gov.tr işleminden yapılabiliyor. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?

HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

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Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.