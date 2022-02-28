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Haberler Galeri Kola şişesi ve ütü ile öyle bir şey yaptı ki... Yaratıcılığın sınırları yok! Görenler gözlerine inanamadı

Kola şişesi ve ütü ile öyle bir şey yaptı ki... Yaratıcılığın sınırları yok! Görenler gözlerine inanamadı

Yaratıcılığın sınırları yok. Birazdan görecekleriniz bunu kanıtlar nitelikte... Ütüye bastırılan bir pet şişe en fazla ne için kullanılabilir? Duyunca kulağa hayli imkansız gelebilir ama mucidin işin sonunda ortaya çıkardığı şey sizi çok şaşırtacak. İşte bir mucidin elinden çıkan inanılmaz icat...

Giriş Tarihi: 28.02.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 08:14
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Kola şişesi ve ütü ile öyle bir şey yaptı ki... Yaratıcılığın sınırları yok! Görenler gözlerine inanamadı

Bu görüntüye bakıp aldanmayın; az sonra aşama aşama bakın neyle karşılaşacaksınız?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kola şişesi ve ütü ile öyle bir şey yaptı ki... Yaratıcılığın sınırları yok! Görenler gözlerine inanamadı

Şişenin üzerindeki etiketi sökerek işe başlıyoruz.

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Kola şişesi ve ütü ile öyle bir şey yaptı ki... Yaratıcılığın sınırları yok! Görenler gözlerine inanamadı

Sonrasında artık daha rahat üzerinde çalışabiliriz!

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Kola şişesi ve ütü ile öyle bir şey yaptı ki... Yaratıcılığın sınırları yok! Görenler gözlerine inanamadı

Şimdi de falçata veya başka bir kesici alet ile düzgün şekilde şişeyi kesiyoruz.

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Kola şişesi ve ütü ile öyle bir şey yaptı ki... Yaratıcılığın sınırları yok! Görenler gözlerine inanamadı

Şişemizin son hali bu...