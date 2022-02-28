Kola şişesi ve ütü ile öyle bir şey yaptı ki... Yaratıcılığın sınırları yok! Görenler gözlerine inanamadı

Yaratıcılığın sınırları yok. Birazdan görecekleriniz bunu kanıtlar nitelikte... Ütüye bastırılan bir pet şişe en fazla ne için kullanılabilir? Duyunca kulağa hayli imkansız gelebilir ama mucidin işin sonunda ortaya çıkardığı şey sizi çok şaşırtacak. İşte bir mucidin elinden çıkan inanılmaz icat...

Giriş Tarihi: 28.02.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 08:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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