18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömdü! Kahramanmaraş'taki 25 yıllık sır cinayet bakın nasıl çözüldü! Her şey katil anneannenin o yalanı söylemesi ile başlamış

Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömdü! Kahramanmaraş'taki 25 yıllık sır cinayet bakın nasıl çözüldü! Her şey katil anneannenin o yalanı söylemesi ile başlamış

Kahramanmaraş'ta aile içi işlenen cinayet, Türkiye'yi sarstı. Kızını ve eşini öldüren bir kadın, gözünü kırpmadan işlediği cinayetleri tam 25 yıl boyunca sakladı. Genç yaşta kendi öz annesi tarafından öldürülen Zeynep Tanıdır'ın ve babası Arap Tanıdır'ın akıbetini torun Fatma Erdem (Zeynep Tanıdır'ın kızı) ortaya çıkardı. Katil anneanne kızını öldürdükten sonra torunu Fatma Erdem'e ve eski damadına "Kızım Almanya'ya gitti" yalanını söyledi. O zamanlar henüz 7 yaşında olan torun Fatma Erdem yaşı ilerledikçe anneannesine kendi annesini sormaya başladı. Evlat katili anneanne ise her seferinde verdiği kaçamak yanıtlarla torunu Fatma Erdem'i daha da şüphelendirdi. Anne hasretiyle 25 yıl bekleyen Fatma Erdem anneannenin şüpheli yanıtları karşısında durumu savcılığa taşıdı ve 25 yıllık sır cinayetin kan donduran perde arkasını aralamış oldu. Katil anneanne Hayriye Tanıdır, 1997 yılında eşi Arap Tanıdır'ı öldürmüş ardından kocasından boşanıp baba evine sığınan kızı Zeynep Tanıdır'ın da 2000 yılında canına kastetmiş. Cinayeti nasıl işlendiği sorusu da görenlerin tüylerini diken diken edecek türden...

Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:12
  • 1
  • 16
Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömdü! Kahramanmaraş’taki 25 yıllık sır cinayet bakın nasıl çözüldü! Her şey katil anneannenin o yalanı söylemesi ile başlamış
Kahramanmaraş’ta 1997 ve 2000 yılında işlenen iki cinayete dair soruşturma devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömdü! Kahramanmaraş’taki 25 yıllık sır cinayet bakın nasıl çözüldü! Her şey katil anneannenin o yalanı söylemesi ile başlamış

Fatma Erdem'in (28) annesi Zeynep Tanıdır ile babası Sıddık Kadıoğlu 1997 yılında, Fatma henüz üç yaşındayken boşandılar.

  • 3
  • 16
Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömdü! Kahramanmaraş’taki 25 yıllık sır cinayet bakın nasıl çözüldü! Her şey katil anneannenin o yalanı söylemesi ile başlamış
Fatma, annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Daha sonra da babasının ailesinin yanına geçti. Annesi Zeynep ile de telefonda konuşmaya devam ettiler. Annesi sık sık onu görmeye geliyordu. En son 2000 yılında görüştüler.
  • 4
  • 16
Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömdü! Kahramanmaraş’taki 25 yıllık sır cinayet bakın nasıl çözüldü! Her şey katil anneannenin o yalanı söylemesi ile başlamış

Fatma o yıl ilkokula başlayacaktı. Annesi onu görmeye gelmeyince babası, anneannesi Hayriye Tanıdır'ı aradı. Anneanne Hayriye "Zeynep Almanya'ya gitti" deyince, eski kocası "Bir günde Almanya'ya mı gidilir?" diye tepki gösterdi. Ancak Zeynep'ten bir daha da haber alamadılar.

  • 5
  • 16
Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömdü! Kahramanmaraş’taki 25 yıllık sır cinayet bakın nasıl çözüldü! Her şey katil anneannenin o yalanı söylemesi ile başlamış

'ANNEM NEREDE?'
Yaşı küçük olduğu için Fatma, anneannesine bir şey soramadı. Ancak yaşı büyüdükçe annesinin akıbetine dair merakı da artmaya başladı.