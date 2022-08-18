Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömdü! Kahramanmaraş'taki 25 yıllık sır cinayet bakın nasıl çözüldü! Her şey katil anneannenin o yalanı söylemesi ile başlamış

Kahramanmaraş'ta aile içi işlenen cinayet, Türkiye'yi sarstı. Kızını ve eşini öldüren bir kadın, gözünü kırpmadan işlediği cinayetleri tam 25 yıl boyunca sakladı. Genç yaşta kendi öz annesi tarafından öldürülen Zeynep Tanıdır'ın ve babası Arap Tanıdır'ın akıbetini torun Fatma Erdem (Zeynep Tanıdır'ın kızı) ortaya çıkardı. Katil anneanne kızını öldürdükten sonra torunu Fatma Erdem'e ve eski damadına "Kızım Almanya'ya gitti" yalanını söyledi. O zamanlar henüz 7 yaşında olan torun Fatma Erdem yaşı ilerledikçe anneannesine kendi annesini sormaya başladı. Evlat katili anneanne ise her seferinde verdiği kaçamak yanıtlarla torunu Fatma Erdem'i daha da şüphelendirdi. Anne hasretiyle 25 yıl bekleyen Fatma Erdem anneannenin şüpheli yanıtları karşısında durumu savcılığa taşıdı ve 25 yıllık sır cinayetin kan donduran perde arkasını aralamış oldu. Katil anneanne Hayriye Tanıdır, 1997 yılında eşi Arap Tanıdır'ı öldürmüş ardından kocasından boşanıp baba evine sığınan kızı Zeynep Tanıdır'ın da 2000 yılında canına kastetmiş. Cinayeti nasıl işlendiği sorusu da görenlerin tüylerini diken diken edecek türden...