Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!

Silah sesini duyan aileleri eve gelince Osman Emir Bayhan'ı kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.