Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki kuzenini oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 02.05.2021 15:53
Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:08
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!