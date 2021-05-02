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Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki kuzenini oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:08
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Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Çavuşoğulları Sokak'ta meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı aile apartmanında oturan 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan amcasının evine gitti. Osman Emir Bayhan ile aynı yaştaki kuzeni Y.B. oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında Y.B., evde bulunan tüfeği alarak oynamaya başladı. Ateş alan silahtan çıkan kurşun 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan'a isabet etti.

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Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!

Silah sesini duyan aileleri eve gelince Osman Emir Bayhan'ı kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu.

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Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!
Kocaeli'de küçük çocukların pompalı tüfekle oyun ölüm getirdi!

"OSMAN NEREDE, NEDEN SÖYLEMİYORSUNUZ"
Olay yerinde bulunan çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayın yaşandığı evin önünde bir kadın, "Osman nerede, neden söylemiyorsunuz" diyerek fenalaştı. Kadını yanında bulunan yakınları sakinleştirdi.