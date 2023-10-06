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Haberler Galeri Kocaeli'de dehşet! Hasta ve hasta yakınları 3 doktora saldırdı | O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Kocaeli'de dehşet! Hasta ve hasta yakınları 3 doktora saldırdı | O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Körfez'de bir aile sağlığı merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, 3 doktoru darp etti. Yaralanan 3 doktorun darp edildiği o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 23:17
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Kocaeli’de dehşet! Hasta ve hasta yakınları 3 doktora saldırdı | O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hasta ve hasta yakını olduğu iddia edilen bir grup, henüz bilinmeyen nedenden aile sağlığı merkezini bastı.

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Kocaeli’de dehşet! Hasta ve hasta yakınları 3 doktora saldırdı | O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Sağlık merkezinde bulunan 3 doktoru darp eden grup, çevreye de zarar verdi. Vatandaşların araya girmesine rağmen şiddetine devam eden saldırganlar, bir doktorun boğazını sıkarak boğmaya kalktı.

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Kocaeli’de dehşet! Hasta ve hasta yakınları 3 doktora saldırdı | O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Boğulma tehlikesi geçiren doktor yere yığılarak bayıldı. Büyük korku ve paniğin hakim olduğu olayda bir doktorun da eli kırıldı. A.M.K., S.E., Y.S. isimli 3 doktor, tedavi altına alınırken olaya karışan şahıslar kayıplara karıştı.

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Kocaeli’de dehşet! Hasta ve hasta yakınları 3 doktora saldırdı | O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karışan kişilerin güvenlik kameralarından kimlik tespitini yaptı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kocaeli’de dehşet! Hasta ve hasta yakınları 3 doktora saldırdı | O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Doktorların darp edildiği olay saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.