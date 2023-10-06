Kocaeli'de dehşet! Hasta ve hasta yakınları 3 doktora saldırdı | O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Körfez'de bir aile sağlığı merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, 3 doktoru darp etti. Yaralanan 3 doktorun darp edildiği o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 23:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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