Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda skandal: Tecavüz, işkence ve idrar içirdi! İnanılmaz görüntüler kan dondurdu

"Olaylar Kandıra'ya gittiğimim 10'uncu günüydü. Bana karşı önce şiddet uyguladılar. A.S. ve E.G.'nin bana yönelik hem şiddeti hem cinsel istismarı oldu. Y.Ö. ve K.T.Ö. sadece şiddet uyguladı.

Kemer ile vurdular. Bıçak ile sırtımı ve kolumu çizdiler. Tekme, tokat, yumruk atıyorlardı. Arkadaşım M.D.'ye yönelik de şiddet uyguluyorlardı. Gündüz sabah saatleri 10.00'da dövmeye başlıyorlardı. Dinlenerek tekrar devam ediyorlardı.

Saat 22.00'ye kadar şiddet devam ediyordu. Gardiyanlar bizim olduğumuz yere çok fazla uğramıyorlardı. Ertesi gün sabah uyanır uyunmaz, 'Şunu yap, bunu yap, ayaklarımı yıka' gibi istekleri oluyordu.