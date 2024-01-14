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Haberler Galeri Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda skandal: Tecavüz, işkence ve idrar içirdi! İnanılmaz görüntüler kan dondurdu

Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda skandal: Tecavüz, işkence ve idrar içirdi! İnanılmaz görüntüler kan dondurdu

Kocaeli cezaevinin çocuk koğuşunda yaşanan işkence, tecavüz ve zorla idrar içirme görüntüleri adeta kan dondurdu. Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan S.T. (19) ile M.D. (18), iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları A.S. (18), E.G. (17), K.T.Ö. (19) ve Y.Ö.'nün (19) cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı. Darbedilen, işkence gören, idrar içmeye ve birbirleriyle ilişkiye girmeye zorlanan S.T. ile M.D.'nin ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmada haklarında 'çocuğa karşı eziyet', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açılan A.S., E.G., K.T.Ö. ile Y.Ö., 19 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Cezaevindeki işkence görüntüleri ise 2 katlı koğuşun alt katı ve havalandırmasında bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 14.01.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 18:53
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Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda skandal: Tecavüz, işkence ve idrar içirdi! İnanılmaz görüntüler kan dondurdu

Olay, 2022 yılı Ağustos ayında Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. 'Cinsel istismar' suçundan tutuklanan S.T. ile M.D., iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.'nün cinsel istismarına uğradı.

Olay, o dönem 17 yaşında olan mağdur S.T.'nin, 12 Ağustos 2022'de nakil olarak gittiği Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan muayenesinde ortaya çıktı.

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Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda skandal: Tecavüz, işkence ve idrar içirdi! İnanılmaz görüntüler kan dondurdu

İDRAR İÇİRMİŞLER

Vücudunda darp izleri görülen S.T.'nin, Kocaeli'deki cezaevinde M.D. ile birlikte, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.'nün cinsel istismarına maruz kaldıklarını, kemerle darbedildiklerini, zorla ayaklarını yıkattıklarını, kendilerine masaj yaptırdıklarını, bardağa ve pet şişeye idrar yaparak zorla içirdiklerini beyan etmesi üzerine, kurum müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

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Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda skandal: Tecavüz, işkence ve idrar içirdi! İnanılmaz görüntüler kan dondurdu

FOTOĞRAFTAKİ S.T.

'CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR, İDRARLARINI İÇİRDİLER'

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan S.T., işkence ve istismarın cezaevine girdiği 10'uncu günde başladığını ve 2 gün boyunca sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

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Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda skandal: Tecavüz, işkence ve idrar içirdi! İnanılmaz görüntüler kan dondurdu

"Olaylar Kandıra'ya gittiğimim 10'uncu günüydü. Bana karşı önce şiddet uyguladılar. A.S. ve E.G.'nin bana yönelik hem şiddeti hem cinsel istismarı oldu. Y.Ö. ve K.T.Ö. sadece şiddet uyguladı.

Kemer ile vurdular. Bıçak ile sırtımı ve kolumu çizdiler. Tekme, tokat, yumruk atıyorlardı. Arkadaşım M.D.'ye yönelik de şiddet uyguluyorlardı. Gündüz sabah saatleri 10.00'da dövmeye başlıyorlardı. Dinlenerek tekrar devam ediyorlardı.

Saat 22.00'ye kadar şiddet devam ediyordu. Gardiyanlar bizim olduğumuz yere çok fazla uğramıyorlardı. Ertesi gün sabah uyanır uyunmaz, 'Şunu yap, bunu yap, ayaklarımı yıka' gibi istekleri oluyordu.

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Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda skandal: Tecavüz, işkence ve idrar içirdi! İnanılmaz görüntüler kan dondurdu

Bu şiddetler toplamda 2 gün oldu. Cinsel istismar olayı bir gün oldu. Kandıra'da 10'uncu günümde, benim cinsel istismardan içeriye girdiğimi duyunca, 'Ayaklarımı yıka, elbiselerimi yıka' diyerek dövmeye başladılar.

Akşam olduğu zaman masaj yaptırıyorlardı. Birbirimizle ilişkiye zorladılar. A.S. ve E.G., bardağa idrarını yapıp bana ve M.D.'ye içirdi. Bu anlarda sürekli küfür ediyorlardı.

Kimseye söylemememiz konusunda bizi tehdit ediyorlardı. 'Eğer söylersen dışarıya çıktığında seni döveriz' diyorlardı. Y.Ö. ve K.T.Ö., sadece ayak yıkattırdı, kemer ile dövdü, yumruk attı ve masaj yaptırdı.