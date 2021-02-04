Kızılırmak Deltası nerede | Çıkan yangında büyük zarar görmüştü! Kızılırmak Deltası'nda mucize gibi olay

Yanan alanın zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğuna vurgu yapan Topaloğlu, "İnsanlar 'Burası çalılık' diyor ama aslında burası biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alan. Yangında özellikle sürüngenler ve memeli canlılar büyük zarar gördü. Bölgedeki kuşlar zaten üreme döneminde değil ve göç dönemi başlamış durumdaydı. Bu da en büyük avantajımız oldu. Kuşlarla ilgili bir problem yok.