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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kızılırmak Deltası nerede | Çıkan yangında büyük zarar görmüştü! Kızılırmak Deltası'nda mucize gibi olay Kızılırmak Deltası nerede | Çıkan yangında büyük zarar görmüştü! Kızılırmak Deltası'nda mucize gibi olay Kızılırmak Deltası özellikleri | UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 3 ay önce çıkan yangında zarar gören bin 200 dönümlük alanda, doğa kendini yenilemeye başladı. Giriş Tarihi: 04.02.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 15:18
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de doğal yapısını koruyabilmiş ender subasar orman ve sulak alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası'nın doğal yapısının özenle korunduğunu vurguladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Deltada, 3 ay önce çıkan yangının ardından doğaya müdahalede bulunulmadığına işaret eden Topaloğlu, şunları dile getirdi: 3 AY ÖNCE YANGIN ÇIKTI
"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 3 ay önce çıkan yangında zarar gören bin 200 dönümlük alan, doğal yapısına kavuşmaya başladı. İlçemize bağlı Yörükler Mahallesi'nde bulunan ve Kızılırmak Deltası içinde yer alana hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı.
TOPRAK YENİLENİYOR Zaman içinde doğa kendini yenilemeye başladı. Zaten yangın eylül ayının ortasında çıkmıştı ve o tarihte alanda bulunan tohumlar toprağa karışmıştı. Bu aylarda da yeşermeye, kendini yenilemeye başladı."
Yanan alanın zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğuna vurgu yapan Topaloğlu, "İnsanlar 'Burası çalılık' diyor ama aslında burası biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alan. Yangında özellikle sürüngenler ve memeli canlılar büyük zarar gördü. Bölgedeki kuşlar zaten üreme döneminde değil ve göç dönemi başlamış durumdaydı. Bu da en büyük avantajımız oldu. Kuşlarla ilgili bir problem yok.