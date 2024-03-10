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Kızılay'da Kariyer Fırsatı! KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Kızılay 9 farklı kadro için KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihine kadar tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. Süreci başarı ile tamamlayan adaylara ise mülakat şartı bulunmuyor. İşte Kızılay boş kadroları….

Giriş Tarihi: 10.03.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 13:55
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Kızılay’da Kariyer Fırsatı! KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Kızılay alım yapacağı yeni boş kadroların listesini yayınladı. 9 farkı kadroda personel alımı yapacağını duyuran kurum hiçbir ilanda KPSS puan şartına yer vermiyor. Başvuru sürecine dair merak edilen ayrıntıları açıklayan Kızılay en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak.

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Kızılay’da Kariyer Fırsatı! KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Başvurular Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden online olarak toplanıyor. İşte Mart ayına özel kadrolar ve ilan detayları…

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Kızılay’da Kariyer Fırsatı! KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.

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Kızılay’da Kariyer Fırsatı! KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.

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Kızılay’da Kariyer Fırsatı! KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?