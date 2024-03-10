Kızılay'da Kariyer Fırsatı! KPSS şartsız ve mülakatsız alım başladı! 9 ayrı kadro için başvurular online yapılıyor

Kızılay 9 farklı kadro için KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihine kadar tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. Süreci başarı ile tamamlayan adaylara ise mülakat şartı bulunmuyor. İşte Kızılay boş kadroları….