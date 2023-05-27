HaberlerGaleriKızıl Gezegen Mars'ta inanılmaz keşif! Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...
Kızıl Gezegen Mars'ta inanılmaz keşif! Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...
Mars'ın kuzey yarım küresinde bilim adamları öyle bir şey keşfetti ki, görenler şoke oldu. Mars kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer kaynağına ev sahipliğini yaptığını gösterdiğini belirtti. İşte heyecanlandıran keşfin detayları...