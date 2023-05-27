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Kızıl Gezegen Mars'ta inanılmaz keşif! Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...

Mars'ın kuzey yarım küresinde bilim adamları öyle bir şey keşfetti ki, görenler şoke oldu. Mars kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer kaynağına ev sahipliğini yaptığını gösterdiğini belirtti. İşte heyecanlandıran keşfin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:53
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Kızıl Gezegen Mars’ta inanılmaz keşif! Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...

Mars'ta uyduların çektiği yüzey görüntüleri heyecanlandırdı. Kızıl Gezegen olarak geçen Mars'ın 3-4 milyar yıl öncesinde hiç de öyle olmadığı görüldü. İncelemelerin ardından bilim adamlarının keşifleri Dünya ile Mars arasında öyle bir benzerlik buldu ki, duyanlar hayret etti.

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Kızıl Gezegen Mars’ta inanılmaz keşif! Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...

GENİŞ YER ALTI SUYU

Mars'ın kuzey yarım küresindeki kraterlerde, Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer altı suyu sistemine ev sahipliği yaptığını gösteren jeolojik izler tespit edildi.

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Kızıl Gezegen Mars’ta inanılmaz keşif! Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...

Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi.

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Kızıl Gezegen Mars’ta inanılmaz keşif! Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars uydularının bulgularını inceleyen gökbilimciler, sonuçları "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Mars kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer altı suyu sistemine ev sahipliğini yaptığını gösterdiğini belirtti.

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Kızıl Gezegen Mars’ta inanılmaz keşif! Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...

Uyduların çektiği yüzey görüntülerini inceleyen araştırmacılar, Mars'ın kuzey yarım küresindeki derin krater çukurlarının tabanında görülen derin olukların, havuz biçimli vadilerin ve yelpaze biçimli tortul çökeltilerin geçmişte burada yer altı göllerinin ve bunları birbirine bağlayan geniş bir yer altı suyu sisteminin olduğunun kanıtı olduğuna işaret etti.